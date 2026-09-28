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Conferência de bispos rebate Flávio Bolsonaro após ataque do candidato: 'Sem fatos e provas'

Candidato disse, sem apresentar provas, que pessoas ligadas à entidade ajudaram o PT a espalhar mentira

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 28 de setembro de 2026 às 10:17

Flávio Bolsonaro
Flávio Bolsonaro Crédito: Lula Marques/ Agência Brasil

A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) negou, em nota divulgada no domingo (27), qualquer participação na produção ou divulgação de informações falsas sobre a eleição. A manifestação veio após Flávio Bolsonaro (PL), candidato à Presidência, afirmar sem apresentar provas que pessoas de dentro da entidade teriam ajudado o PT a espalhar uma alegação falsa sobre Nossa Senhora Aparecida.

A informação atribuía a Flávio a intenção de retirar da santa o título de Padroeira do Brasil. O candidato nega que exista projeto ou movimento nesse sentido e classificou o episódio como “a maior fake news da campanha”.

Por que Lula e Flávio Bolsonaro não foram ao debate da Band?

O senador Flávio Bolsonaro condicionou sua ida à presença do petista e justificou a ausência em vídeo publicado nas redes sociais durante a transmissão. por Reprodução/Partido Liberal
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva optou por não participar do encontro e, no mesmo horário, teve entrevista gravada exibida pela Record. por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Com apenas três candidatos no palco, o encontro de ontem registrou o menor número de participantes em uma estreia de debates presidenciais na TV brasileira desde a redemocratização em 1989. por Reprodução/YouTube/Band
Romeu Zema cancelou a participação de última hora, alegando que a mudança de data do debate perdeu o propósito com a ausência de Lula. por Marcelo Camargo/Agência Brasil
O escritor Augusto Cury chegou a anunciar que boicotaria o debate na porta da emissora, mas recuou após conversar com a direção de jornalismo da Band. por Divulgação/Avante
O ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado chamou os ausentes de "fujões" e defendeu a punição de candidatos que faltarem a debates. por Lula Marques/Agência Brasil
O candidato do partido Missão, Renan Santos, levou fraldas com os nomes dos adversários e focou propostas na área de segurança pública. por Divulgação/Partido Missão
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O senador Flávio Bolsonaro condicionou sua ida à presença do petista e justificou a ausência em vídeo publicado nas redes sociais durante a transmissão. por Reprodução/Partido Liberal

Na nota, a CNBB afirmou que “não produziu, autorizou ou participou da elaboração ou divulgação de informações falsas relacionadas ao atual processo eleitoral”. A entidade também declarou que não integra estruturas de partidos ou candidaturas.

“Atribuir à CNBB participação em estruturas de produção ou disseminação de desinformação, sem fatos e provas que sustentem tal afirmação, atinge injustamente a instituição e não contribui para a serenidade e a responsabilidade que devem caracterizar o processo eleitoral. A mentira não se combate com outra mentira”, diz o documento.

Flávio fez a acusação ao comentar uma decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre publicações relacionadas à polêmica. O ministro Flávio Dino derrubou uma ordem de André Mendonça que havia determinado a retirada de uma postagem do humorista Antonio Tabet e de conteúdos semelhantes. Ao criticar a decisão, o candidato disse que Dino havia liberado a atuação do que chamou de “Liga da Mentira do PT”.

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