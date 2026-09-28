CAMPANHA

Conferência de bispos rebate Flávio Bolsonaro após ataque do candidato: 'Sem fatos e provas'

Candidato disse, sem apresentar provas, que pessoas ligadas à entidade ajudaram o PT a espalhar mentira

Carol Neves

Publicado em 28 de setembro de 2026 às 10:17

Flávio Bolsonaro Crédito: Lula Marques/ Agência Brasil

A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) negou, em nota divulgada no domingo (27), qualquer participação na produção ou divulgação de informações falsas sobre a eleição. A manifestação veio após Flávio Bolsonaro (PL), candidato à Presidência, afirmar sem apresentar provas que pessoas de dentro da entidade teriam ajudado o PT a espalhar uma alegação falsa sobre Nossa Senhora Aparecida.

A informação atribuía a Flávio a intenção de retirar da santa o título de Padroeira do Brasil. O candidato nega que exista projeto ou movimento nesse sentido e classificou o episódio como “a maior fake news da campanha”.

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Na nota, a CNBB afirmou que “não produziu, autorizou ou participou da elaboração ou divulgação de informações falsas relacionadas ao atual processo eleitoral”. A entidade também declarou que não integra estruturas de partidos ou candidaturas.

“Atribuir à CNBB participação em estruturas de produção ou disseminação de desinformação, sem fatos e provas que sustentem tal afirmação, atinge injustamente a instituição e não contribui para a serenidade e a responsabilidade que devem caracterizar o processo eleitoral. A mentira não se combate com outra mentira”, diz o documento.