Conferência de bispos rebate Flávio Bolsonaro após ataque do candidato: 'Sem fatos e provas'

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Carol Neves
Publicado em 28 de setembro de 2026 às 10:17
A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) negou, em nota divulgada no domingo (27), qualquer participação na produção ou divulgação de informações falsas sobre a eleição. A manifestação veio após Flávio Bolsonaro (PL), candidato à Presidência, afirmar sem apresentar provas que pessoas de dentro da entidade teriam ajudado o PT a espalhar uma alegação falsa sobre Nossa Senhora Aparecida.
A informação atribuía a Flávio a intenção de retirar da santa o título de Padroeira do Brasil. O candidato nega que exista projeto ou movimento nesse sentido e classificou o episódio como “a maior fake news da campanha”.
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Na nota, a CNBB afirmou que “não produziu, autorizou ou participou da elaboração ou divulgação de informações falsas relacionadas ao atual processo eleitoral”. A entidade também declarou que não integra estruturas de partidos ou candidaturas.
“Atribuir à CNBB participação em estruturas de produção ou disseminação de desinformação, sem fatos e provas que sustentem tal afirmação, atinge injustamente a instituição e não contribui para a serenidade e a responsabilidade que devem caracterizar o processo eleitoral. A mentira não se combate com outra mentira”, diz o documento.
Flávio fez a acusação ao comentar uma decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre publicações relacionadas à polêmica. O ministro Flávio Dino derrubou uma ordem de André Mendonça que havia determinado a retirada de uma postagem do humorista Antonio Tabet e de conteúdos semelhantes. Ao criticar a decisão, o candidato disse que Dino havia liberado a atuação do que chamou de “Liga da Mentira do PT”.