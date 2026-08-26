CRIME EM MG

Conselheira tutelar trans é assassinada por policial militar e tem corpo enterrado em mata

PM confessou o crime

Carol Neves

Publicado em 26 de agosto de 2026 às 10:38

Maryna Colucci de Jesus Crédito: Reprodução

O corpo da conselheira tutelar Maryna Colucci de Jesus, de 34 anos, foi encontrado enterrado nesta terça-feira (25), em uma área rural de Jacuí, no interior de Minas Gerais. Mulher trans, ela estava desaparecida desde a última sexta, quando saiu de casa por volta das 13h. A Polícia Civil investiga o caso como feminicídio.

O principal suspeito é o sargento da Polícia Militar José Sérgio de Oliveira, de 42 anos. Segundo a investigação, ele confessou o assassinato e a ocultação do cadáver, além de indicar aos policiais o ponto onde havia enterrado a vítima.

As buscas começaram pela manhã e levaram os investigadores até uma região de difícil acesso, próxima a uma propriedade rural e à rodovia que liga Jacuí a Fortaleza de Minas. Maryna estava enterrada a cerca de 1,5 metro de profundidade.

Conselheira tutelar foi morta em MG 1 de 5

Segundo o delegado Marcos Pimenta, o suspeito relatou que teve uma desavença com Maryna, durante a qual teria ocorrido um disparo de arma de fogo. Depois, ainda conforme o depoimento, ele levou o corpo para a zona rural e o enterrou.

"Durante o final de semana, em troca de informações e também de oitivas, ainda que informais, da sociedade aqui de Jacuí, restou apontada a possibilidade desta mulher ter tido um relacionamento com um policial militar aqui da cidade", afirmou o delegado ao portal G1.

José Sérgio foi preso em flagrante por ocultação de cadáver. A Polícia Civil também pediu a prisão preventiva dele pelo envolvimento no feminicídio.

"Hoje mesmo ele está sendo preso em flagrante por ocultação de cadáver e também está sendo pleiteado a sua prisão preventiva pelo envolvimento neste feminicídio. Ele é um policial militar, mas foi durante o seu sossego. Ele não estava ali como policial militar na atividade de polícia militar. E ele vai responder por um crime comum, como cidadão comum, não como policial militar", disse Marcos Pimenta.