Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Conselheira tutelar trans é assassinada por policial militar e tem corpo enterrado em mata

PM confessou o crime

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 26 de agosto de 2026 às 10:38

Maryna Colucci de Jesus
Maryna Colucci de Jesus Crédito: Reprodução

O corpo da conselheira tutelar Maryna Colucci de Jesus, de 34 anos, foi encontrado enterrado nesta terça-feira (25), em uma área rural de Jacuí, no interior de Minas Gerais. Mulher trans, ela estava desaparecida desde a última sexta, quando saiu de casa por volta das 13h. A Polícia Civil investiga o caso como feminicídio.

O principal suspeito é o sargento da Polícia Militar José Sérgio de Oliveira, de 42 anos. Segundo a investigação, ele confessou o assassinato e a ocultação do cadáver, além de indicar aos policiais o ponto onde havia enterrado a vítima.

As buscas começaram pela manhã e levaram os investigadores até uma região de difícil acesso, próxima a uma propriedade rural e à rodovia que liga Jacuí a Fortaleza de Minas. Maryna estava enterrada a cerca de 1,5 metro de profundidade.

Conselheira tutelar foi morta em MG

Maryna Colucci por Reprodução
Maryna Colucci foi achada morta por Reprodução
Maryna Colucci era conselheira tutelar por Reprodução
Corpo de Maryna Colucci foi achado enterrado por Reprodução
Corpo de Maryna Colucci foi achado enterrado por Reprodução
1 de 5
Maryna Colucci por Reprodução

Segundo o delegado Marcos Pimenta, o suspeito relatou que teve uma desavença com Maryna, durante a qual teria ocorrido um disparo de arma de fogo. Depois, ainda conforme o depoimento, ele levou o corpo para a zona rural e o enterrou.

"Durante o final de semana, em troca de informações e também de oitivas, ainda que informais, da sociedade aqui de Jacuí, restou apontada a possibilidade desta mulher ter tido um relacionamento com um policial militar aqui da cidade", afirmou o delegado ao portal G1.

José Sérgio foi preso em flagrante por ocultação de cadáver. A Polícia Civil também pediu a prisão preventiva dele pelo envolvimento no feminicídio.

"Hoje mesmo ele está sendo preso em flagrante por ocultação de cadáver e também está sendo pleiteado a sua prisão preventiva pelo envolvimento neste feminicídio. Ele é um policial militar, mas foi durante o seu sossego. Ele não estava ali como policial militar na atividade de polícia militar. E ele vai responder por um crime comum, como cidadão comum, não como policial militar", disse Marcos Pimenta.

A Polícia Militar informou que abriu um processo administrativo para avaliar a permanência do sargento na corporação. O advogado do suspeito, Ricardo Alexandre Lima e Lima, afirmou que o cliente está colaborando com a apuração.

Mais recentes

Imagem - Professor é acusado de estupro de vulnerável contra aluna de 13 anos em sala de aula

Professor é acusado de estupro de vulnerável contra aluna de 13 anos em sala de aula
Imagem - Novo leilão das Casas Bahia tem 367 eletrodomésticos a partir de R$ 158; veja itens disponíveis

Novo leilão das Casas Bahia tem 367 eletrodomésticos a partir de R$ 158; veja itens disponíveis
Imagem - Motorista de app é preso após estuprar passageira de 18 anos

Motorista de app é preso após estuprar passageira de 18 anos