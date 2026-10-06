JUSTIÇA

Construtora abandona casa após receber quase todo o pagamento e terá de indenizar proprietário

Tribunal também responsabilizou engenheiro que assinou a ART e manteve indenização de R$ 20 mil por danos morais

Thais Borges

Publicado em 6 de outubro de 2026 às 11:02

Construtora abandona casa após receber quase todo o pagamento e terá de indenizar proprietário Crédito: Freepik

A 3ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) manteve a condenação de uma construtora e de seus sócios ao pagamento de indenização por danos materiais e morais a um consumidor que teve a obra de uma casa abandonada e entregue com graves defeitos. O colegiado também reconheceu a responsabilidade solidária do engenheiro responsável técnico pelo imóvel, que deverá responder pelos prejuízos juntamente com os demais condenados. A decisão foi unânime e as informações são da assessoria do TJDFT.

O proprietário afirmou que contratou a construção de uma casa no Jardim Botânico, em Brasília, pelo valor de R$ 351 mil. De acordo com o processo, ele havia pago praticamente todo o valor previsto em contrato quando a obra foi abandonada, sem ser concluída, e apresentou diversos problemas estruturais e de execução. Para finalizar a construção e corrigir os defeitos, o proprietário precisou contratar outros serviços, que resultaram em gastos de R$ 129.625. Em primeira instância, a construtora, empresas relacionadas ao empreendimento e alguns dos sócios foram condenados ao ressarcimento dos danos materiais e ao pagamento de R$ 20 mil por danos morais.

Ao analisar os recursos apresentados pelas partes, a Turma concluiu que os réus não conseguiram comprovar que a obra havia sido entregue de acordo com o contrato nem que os defeitos identificados seriam consequência de alterações realizadas pelo próprio cliente. Os desembargadores destacaram que o laudo técnico apontou 19 falhas relevantes na construção, entre elas problemas de impermeabilização e outros defeitos que comprometeram a qualidade do imóvel. Segundo o colegiado, a simples contestação das conclusões do laudo, sem a apresentação de provas técnicas capazes de contrariá-las, não foi suficiente para afastar o resultado da perícia.

A decisão também manteve a desconsideração da personalidade jurídica das empresas envolvidas. Segundo a relatora, a construtora recebeu mais de 93% do valor previsto no contrato, mas abandonou a obra sem concluí-la adequadamente. Para a magistrada, a manutenção da personalidade jurídica das empresas, nesse contexto, representaria um obstáculo ao ressarcimento do consumidor. Por isso, foi mantida a responsabilização dos sócios com base na chamada teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, prevista no Código de Defesa do Consumidor.