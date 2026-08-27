ATINGIDO NAS COSTAS

Construtora é condenada a indenizar ciclista atingido por madeira que caiu de caminhão

Ele vai receber indenização de R$ 18,7 mil; os valores correspondem a danos materiais, estéticos e morais

Thais Borges

Publicado em 27 de agosto de 2026 às 15:48

Ciclistas Crédito: Betto Jr./ Secom

De forma unânime, a 1ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) manteve a condenação da Construtora Vale do Ouro Eireli ao pagamento de indenizações por danos materiais, morais e estéticos a um ciclista atingido por um pedaço de madeira que se desprendeu da carga de um caminhão ligado à empresa. As informações são da assessoria do TJDFT.

Segundo o relato apresentado à Justiça, o ciclista trafegava de bicicleta pela BR-020, nas proximidades de Planaltina, quando foi atingido pelas costas pelo objeto que se soltou da carga transportada. Com o impacto, ele caiu e sofreu diversas lesões, incluindo a fratura de dois dentes, uma cicatriz permanente no lábio superior e sequelas nas funções fonética e mastigatória.

A construtora alegou que o caminhão não pertencia à empresa e sustentou que o acidente teria ocorrido por culpa exclusiva da vítima, que estaria trafegando em um local onde a circulação de bicicletas não seria permitida.

Os desembargadores, porém, rejeitaram os argumentos apresentados pela defesa. Para o colegiado, ficou comprovado que o transporte da madeira fazia parte da cadeia produtiva da empresa, o que caracteriza responsabilidade objetiva, prevista no Código Civil, independentemente da comprovação de culpa.

A Turma também entendeu que o ciclista estava trafegando de acordo com as regras do Código de Trânsito Brasileiro, que estabelece a preferência dos ciclistas quando não há ciclovia ou acostamento. Segundo o voto do relator, "o dano decorre de fato da coisa de propriedade da ré, havendo, portanto, a responsabilidade da demandada pelo evento danoso".

A Justiça considerou comprovados os danos materiais relacionados às despesas odontológicas e também o dano estético, confirmado por laudo pericial elaborado pela Polícia Civil do Distrito Federal.

Foram mantidos os valores estabelecidos na sentença de primeira instância: R$ 3.798,92 por danos materiais, R$ 5 mil por danos estéticos e R$ 10 mil por danos morais.