Conta de Netinho é penhorada para reaver R$ 193 mil aos cofres públicos

O cantor Netinho de Paula teve as contas bancárias penhoradas pela Justiça de São Paulo para reaver R$ 193 mil aos cofres públicos.



Em 2016, o artista foi condenado por improbidade administrativa, época em que era vereador de são Paulo. Na decisão, ele utilizou notas fiscais falsas para obter reembolsos por serviços não prestados.



Além disso, ele também adquiriu equipamentos de informática para uso pessoal com o dinheiro público.



De acordo com o UOL, em sua defesa, Netinho argumentou não ter cometido nenhum conduta irregular ou causado prejuízo aos cofres públicos. Ainda na defesa, o cantor disse à Justiça que nunca agiu de má-fé.