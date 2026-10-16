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Contra efeito Nikolas, Câmara deve avançar em voto distrital misto; entenda

Partidos articulam votar a reforma em novembro, com mudanças no sistema eleitoral para conter o peso de candidatos como o deputado mineiro

Metrópoles

Publicado em 16 de outubro de 2026 às 10:02

Nikolas Ferreira Crédito: Kayo Magalhães, Câmara dos Deputados

A Câmara dos Deputados deve avançar nas discussões para mudar o sistema eleitoral brasileiro. Partidos de centro e do Centrão articulam a construção de um texto para ser votado ainda em novembro, antes da posse dos novos deputados, em fevereiro de 2027. A principal preocupação dessa ala é o desempenho de candidatos como Nikolas Ferreira (PL-MG) e Lucas Pavanatto (PL-SP), que concentraram milhões de votos e ajudaram a eleger dezenas de candidatos do mesmo partido.

Uma das alternativas em discussão é o voto distrital misto, modelo que combina a eleição de deputados por regiões com a distribuição de cadeiras por meio dos votos recebidos pelos partidos. A proposta busca aproximar os parlamentares dos eleitores e alterar a dinâmica de distribuição das vagas na Câmara.