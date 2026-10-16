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Contra efeito Nikolas, Câmara deve avançar em voto distrital misto; entenda

Partidos articulam votar a reforma em novembro, com mudanças no sistema eleitoral para conter o peso de candidatos como o deputado mineiro

  • Foto do(a) author(a) Metrópoles

  • Metrópoles

Publicado em 16 de outubro de 2026 às 10:02

arlamentar Nikolas Ferreira sugere que gastos com viagens e contratos de tribunais sejam detalhados ao Legislativo.
Nikolas Ferreira Crédito: Kayo Magalhães, Câmara dos Deputados

A Câmara dos Deputados deve avançar nas discussões para mudar o sistema eleitoral brasileiro. Partidos de centro e do Centrão articulam a construção de um texto para ser votado ainda em novembro, antes da posse dos novos deputados, em fevereiro de 2027. A principal preocupação dessa ala é o desempenho de candidatos como Nikolas Ferreira (PL-MG) e Lucas Pavanatto (PL-SP), que concentraram milhões de votos e ajudaram a eleger dezenas de candidatos do mesmo partido.

Uma das alternativas em discussão é o voto distrital misto, modelo que combina a eleição de deputados por regiões com a distribuição de cadeiras por meio dos votos recebidos pelos partidos. A proposta busca aproximar os parlamentares dos eleitores e alterar a dinâmica de distribuição das vagas na Câmara.

Câmara dos Deputados em números: composição, mandatos e curiosidades

A Câmara tem 513 integrantes, com vagas distribuídas entre os estados e o Distrito Federal conforme a população por Camara dos deputados
A bancada baiana na Câmara dos Deputados é formada por 39 parlamentares por Bruno Spada/Câmara dos Deputados
Cada estado e o Distrito Federal têm pelo menos oito representantes. O limite máximo é de 70 cadeiras por Foto: Najara Araujo/Câmara dos Deputados
Diferentemente do Senado, a Câmara coloca todas as suas vagas em disputa a cada eleição geral por Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil
Diferentemente do Senado, a Câmara coloca todas as suas vagas em disputa a cada eleição geral por Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Para ser eleito deputado federal, é necessário ter pelo menos 21 anos por Reprodução
Miro Teixeira exerceu 11 mandatos. O parlamentar chegou à Câmara em 1971 por Divulgação
Antonio Pereira Rebouças, da Bahia, foi eleito em 1828 e é identificado pela Câmara como seu primeiro deputado negro por Reprodução
Carlota Pereira de Queirós, de São Paulo, foi a primeira mulher eleita deputada federal no Brasil, em 1933 por Divulgação
A instituição começou a funcionar em 6 de maio de 1826, durante o Império por Divulgação
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A Câmara tem 513 integrantes, com vagas distribuídas entre os estados e o Distrito Federal conforme a população por Camara dos deputados

Leia matéria completa no portal Metrópoles, parceiro do CORREIO

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