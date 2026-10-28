JUSTIÇA DO TRABALHO

Contratada como balconista, funcionária é deslocada para a cozinha, sofre queimaduras e será indenizada

TRT aumentou de R$ 3 mil para R$ 10 mil a reparação por danos morais após acidente com óleo quente; trabalhadora havia sido contratada para atuar como balconista

Perla Ribeiro

Publicado em 28 de outubro de 2026 às 17:55

Contratada como balconista, funcionária é deslocada para a cozinha, sofre queimaduras e será indenizada Crédito: Imagem gerada pela IA

Uma balconista que sofreu queimaduras ao fritar salgados em óleo quente dentro de um supermercado receberá R$ 10 mil de indenização por danos morais. A decisão da 4ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (TRT-RS) manteve a condenação da empresa e aumentou o valor da reparação, que havia sido fixado em R$ 3 mil na primeira instância.

A trabalhadora foi contratada em 2022 para atuar como balconista, mas acabou designada para fritar salgados na cozinha do estabelecimento. Em abril de 2023, ela sofreu queimaduras no antebraço direito durante a atividade e precisou se afastar do trabalho por sete dias. O laudo pericial confirmou a relação entre o acidente e as lesões, mas apontou que não houve redução da capacidade de trabalho da empregada.

Trabalhadora foi deslocada para a cozinha

Ao analisar o caso, o juízo da 6ª Vara do Trabalho de Caxias do Sul entendeu que não havia dúvidas sobre a relação entre o acidente e as queimaduras. A decisão também destacou que a funcionária havia sido contratada para trabalhar como balconista e que não foi apresentada justificativa para sua transferência para a cozinha.

A empresa foi condenada ao pagamento de R$ 3 mil por danos morais. A trabalhadora recorreu, e o caso foi analisado pela 4ª Turma do TRT-RS. No julgamento do recurso, os desembargadores consideraram que fritar alimentos em óleo sob altas temperaturas envolve risco elevado de queimaduras. Por isso, entenderam que o empregador deve responder objetivamente pelos danos decorrentes da atividade.