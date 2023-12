Convidado engasga com pedaço de carne e morre durante festa de casamento

Ricardo Lago Zaher, de 30 anos, acabou morrendo após se engasgar com um pedaço de carne durante uma festa de casamento em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. O caso aconteceu na noite de sábado (2). O homem chegou a ser socorrido por bombeiros, que foram até o local. As informações são do portal G1.



De acordo com o boletim de ocorrência, Ricardo passou mal enquanto jantava. Ele recebeu manobra de reanimação por cerca de uma hora e dezessete minutos, mas não resistiu.