JUSTIÇA

'Corar frade de pedra': entenda a expressão usada por Gilmar Mendes no STF

Ministro repetiu uma expressão que já havia usado em 2021 para criticar métodos da Lava Jato

Mariana Rios

Publicado em 15 de setembro de 2026 às 16:08

Ministro Gilmar Mendes e o frade de pedra Crédito: Divulgação/Victor Piemonte/STF e Reprodução folclorevertentes.blogspot.com/

A expressão “corar frade de pedra”, usada duas vezes pelo ministro Gilmar Mendes em momentos marcantes de julgamentos no Supremo Tribunal Federal (STF), significa sentir muita vergonha diante de uma situação considerada absurda ou constrangedora.

O termo voltou a ser empregado por Gilmar nesta terça-feira (15), durante a sessão que analisa a abertura de investigação envolvendo o ministro Alexandre de Moraes. Ao criticar o que classificou como um “viés político-eleitoral” na condução do caso Master e defender que o Supremo fique separado da disputa eleitoral, o decano afirmou:

"É de uma desfaçatez de corar frade de pedra. De corar frade de pedra! Em nome de Deus. Como em nome de Deus já se fez muita patifaria."

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A frase não é nova no vocabulário do ministro. Gilmar já havia recorrido à mesma expressão em março de 2021, durante o julgamento da suspeição do então juiz Sergio Moro.

Naquele julgamento, o ministro criticava os métodos da Operação Lava Jato e fazia referência à 7ª Vara Federal do Rio de Janeiro, então comandada pelo juiz Marcelo Bretas. "A tal 7ª Vara do Rio de Janeiro, não sei por que o escândalo ainda não veio à tona, mas o que se fala em torno dessa Vara também é de corar frade de pedra", disse, à época.

O que significa 'corar frade de pedra'?

A expressão vem da imagem de um “frade de pedra”, uma espécie de marco ou bloco de pedra, geralmente colocado no chão para impedir a passagem ou o estacionamento de veículos. Por ser feito de pedra, ele não pode literalmente corar, isto é, ficar vermelho de vergonha.