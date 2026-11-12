LANCES ABERTOS

Corolla por R$ 35 mil, Hilux por R$ 80 mil e mais: leilão oferece 142 lotes de veículos e equipamentos

Certame está aberto a pessoas físicas e jurídicas de todo o Brasil

Esther Morais

Publicado em 12 de novembro de 2026 às 08:29

Corolla por R$ 35 mil, Hilux por R$ 80 mil e mais: leilão oferece 142 lotes de veículos e equipamentos Crédito: Divulgação

Um leilão nacional da Federação das Indústrias de Mato Grosso do Sul (FIEMS) reúne 142 lotes de veículos, equipamentos e outros bens com lances iniciais a partir de R$ 1 mil. Entre os destaques estão um Toyota Corolla XEi 2.0 Flex, ano 2014/2015, com valor inicial de R$ 35 mil, e uma Toyota Hilux 2016/2016, disponível a partir de R$ 80 mil.

O certame também oferece equipamentos utilizados em escolas agroindustriais, incluindo duas miniusinas. Uma delas é destinada à produção de etanol, com lance inicial de R$ 1 mil. A outra reúne equipamentos de cerâmica e tem valor inicial de R$ 3 mil.

A lista inclui ainda seis conjuntos de informática, compostos por computadores, monitores, notebooks, teclados e periféricos. Cada lote tem lance inicial de R$ 1.200. Também estão disponíveis projetores, televisores, compressores, filtros de piscina, equipamentos de laboratório, caixas de som, amplificadores, máquinas de solda, motores, prensa hidráulica e estufa, entre outros itens.

Os bens são provenientes da FIEMS, do Serviço Social da Indústria (SESI/MS), do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI/MS) e do Condomínio Casa da Indústria de Mato Grosso do Sul.

Como participar do leilão

O leilão está aberto a pessoas físicas e jurídicas de qualquer região do Brasil. Os lances devem ser apresentados exclusivamente pela internet, por meio da plataforma da Casa de Leilões.

O encerramento está previsto para sexta-feira (13), a partir das 14h, no horário de Mato Grosso do Sul. O certame é conduzido pelo leiloeiro oficial Gabriel Aude Leite de Araújo Silva.

A visitação presencial dos lotes começou na terça-feira (10) e termina nesta quinta-feira (12). Os interessados podem conferir os bens no Centro de Convenções Albano Franco, localizado na Avenida Mato Grosso, 5.017, no bairro Carandá Bosque, em Campo Grande (MS). O atendimento ocorre das 8h30 às 10h30 e das 13h30 às 16h, no horário local.