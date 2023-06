Corpo de bebê que estava desaparecido é achado em rio de Londrina, no Paraná

O corpo do bebê Thiago Rocha, que estava desaparecido desde sábado (10), foi achado na tarde desta sexta-feira (16), em rio na zona rural de Londrina.



Segundo o G1, o corpo estava em uma área a cerca de 9 km do Parque Daisaku Ikeda, último local onde Thiago, que tinha dois anos, foi visto.



A mãe de Thiago contou que estava no parque o menino e o namorado dela. O local tem entrada proibida, com o parque estando desativado há sete anos. Em depoimento, a mãe diz que colocou Thiago no carro enquanto se ajeitava para i embora.