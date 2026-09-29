BRASIL

Corpo de sargento da PM é encontrado carbonizado

Segundo o CBMGO, o corpo do militar, identificado como Zalzir Alberto de Matos, foi localizado próximo a um carro em chamas

Metrópoles

Publicado em 29 de setembro de 2026 às 21:25

Corpo de sargento da PM é encontrado carbonizado Crédito: Reprodução/ Metrópoles

Um corpo carbonizado foi encontrado próximo a um carro incendiado em Santo Antônio do Descoberto (GO), no Entorno do Distrito Federal, na segunda-feira (28). De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO), a vítima foi identificada como Zalzir Alberto de Matos.