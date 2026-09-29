Corpo de sargento da PM é encontrado carbonizado

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Metrópoles
Publicado em 29 de setembro de 2026 às 21:25
Um corpo carbonizado foi encontrado próximo a um carro incendiado em Santo Antônio do Descoberto (GO), no Entorno do Distrito Federal, na segunda-feira (28). De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO), a vítima foi identificada como Zalzir Alberto de Matos.
O Metrópoles apurou que Zalzir estava lotado como segundo-sargento da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). A reportagem acionou a força de segurança do DF, mas não obteve retorno. O espaço segue aberto para atualizações.