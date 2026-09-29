Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Corpo de sargento da PM é encontrado carbonizado

Segundo o CBMGO, o corpo do militar, identificado como Zalzir Alberto de Matos, foi localizado próximo a um carro em chamas

  • Foto do(a) author(a) Metrópoles

  • Metrópoles

Publicado em 29 de setembro de 2026 às 21:25

Corpo de sargento da PM é encontrado carbonizado
Corpo de sargento da PM é encontrado carbonizado Crédito: Reprodução/ Metrópoles

Um corpo carbonizado foi encontrado próximo a um carro incendiado em Santo Antônio do Descoberto (GO), no Entorno do Distrito Federal, na segunda-feira (28). De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO), a vítima foi identificada como Zalzir Alberto de Matos.

O Metrópoles apurou que Zalzir estava lotado como segundo-sargento da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). A reportagem acionou a força de segurança do DF, mas não obteve retorno. O espaço segue aberto para atualizações.

Leia a matéria completa no portal Metrópoles, parceiro do jornal Correio.

Mais recentes

Imagem - AO VIVO: confira o resultado dos sorteios da Mega-Sena, Lotofácil e outras loterias desta terça-feira (29/09)

AO VIVO: confira o resultado dos sorteios da Mega-Sena, Lotofácil e outras loterias desta terça-feira (29/09)
Imagem - Casal de idosos passa quase 30 anos trabalhando sem carteira assinada em sítio e donos são condenados a pagar indenização

Casal de idosos passa quase 30 anos trabalhando sem carteira assinada em sítio e donos são condenados a pagar indenização
Imagem - Mega-Sena terá dois sorteios extras em outubro; entenda

Mega-Sena terá dois sorteios extras em outubro; entenda