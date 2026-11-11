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Corregedoria abre investigação após vídeo mostrar delegada ajudando a preparar mala do suspeito de matar advogada e filho

Após a repercussão, ela defendeu a condução da prisão e desativou o perfil no Instagram

Carol Neves

Publicado em 11 de novembro de 2026 às 09:41

Imagens de abordagem viralizaram Crédito: Reprodução

A Corregedoria Geral da Polícia Civil de São Paulo apura a atuação dos policiais que prenderam o empresário Eric Conrado Alves de Almeida, de 41 anos, principal suspeito de matar a advogada Anna Gabriela Faria Lima e o filho dela, Raphael, de 6 anos, em Cotia, na Grande São Paulo. A abordagem repercutiu nas redes sociais após a divulgação de um vídeo em que a delegada responsável pelo caso, Mônica Gamboa, ajuda a mãe do suspeito a preparar a mala que ele levaria para a prisão.

Procurado pela Interpol, Eric foi localizado na noite de quarta-feira (4), no Jaguaré, na Zona Oeste da capital paulista. Na gravação, Mônica diz que precisava retirá-lo do local para garantir a segurança dele. A delegada pede que ele fique calmo, avisa que os pais dele estão ali e afirma que ele ficará sozinho em uma cela.

A prisão do suspeito de matar advogada e filho de 6 anos 1 de 6

“Você não vai ser transferido para a CDP (Centro de Detenção Provisória). Você vai ficar em uma cela sozinho”, diz a delegada. Em outro trecho, ela ajuda a dobrar as roupas do empresário e sugere que ele leve um casaco pesado para se proteger do frio.

A gravação provocou críticas nas redes sociais. Usuários questionaram o tratamento dado ao empresário e compararam a abordagem com a de outras prisões de foragidos. Segundo o portal G1, a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo informou que a Corregedoria apura a atuação das equipes que participaram da prisão.

Mônica defendeu sua conduta em uma publicação no Instagram e afirmou que agiu com técnica e respeito à legislação. “Como delegada não preciso recorrer à violência para demonstrar firmeza, tampouco produzir espetáculos para reafirmar minha autoridade”, escreveu. Horas depois, ela desativou o perfil.

Polícia suspeita que empresário tentou apagar vestígios

Segundo a Polícia Civil, Eric chegou ao apartamento com Anna Gabriela e Raphael na noite de domingo (1º) e saiu sozinho na madrugada de segunda-feira (2). Os investigadores suspeitam que, antes de deixar o imóvel, ele tenha lavado pratos, passado pano no chão e ajeitado a cama onde os corpos foram deixados. Ele também teria colocado um incenso perto da porta para disfarçar o cheiro.

"Ele ficou 5 horas e 20 dentro do apartamento. Nesse período, ele possivelmente praticou os crimes e fez a higienização do apartamento", afirmou a delegada.

Exames preliminares feitos no Instituto Médico Legal (IML) de Cotia indicaram que Anna Gabriela e Raphael morreram por asfixia. A polícia aguarda os laudos oficiais para esclarecer as circunstâncias das mortes.