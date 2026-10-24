IMÓVEIS

Correios colocam 12 imóveis à venda em sete estados com descontos de até 25%; veja como participar

Licitações acontecem nos dias 29 de outubro e 5 de novembro e incluem terrenos e prédios comerciais; compradores poderão financiar, usar o FGTS ou parcelar o pagamento

Fernanda Varela

Publicado em 24 de outubro de 2026 às 19:15

Transporte: Caminhões, aviões e outros meios de transporte são usados para movimentar encomendas entre unidades dos Correios Crédito: Shutterstock

Os Correios vão colocar 12 imóveis à venda em dois processos de licitação marcados para os dias 29 de outubro e 5 de novembro. Entre as propriedades disponíveis estão terrenos e prédios comerciais distribuídos por sete estados brasileiros, com valores que podem chegar a 25% abaixo da avaliação inicial.

Os imóveis ficam em Alagoas, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e São Paulo. As vendas serão realizadas pela plataforma VIP Leilões, com possibilidade de pagamento à vista, financiamento bancário, utilização do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), conforme as regras aplicáveis, ou parcelamento em até 12 vezes.

Saiba o que analisar antes de comprar um imóvel 1 de 7

Segundo os Correios, todas as propriedades estão livres de débitos tributários. Os interessados deverão realizar um cadastro prévio na plataforma responsável pelos certames.

O primeiro leilão está marcado para quinta-feira (29), às 14h, e reunirá imóveis de Alagoas, Paraná, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e São Paulo.

Um dos destaques é um terreno de 47,3 mil metros quadrados em São José do Rio Preto, no interior paulista. Localizada na Avenida Floriano André Cabrera, antiga Marginal da BR-153, a área está desocupada e fica em uma região com infraestrutura comercial e residencial.

Avaliado em R$ 37,1 milhões, o terreno poderá receber ofertas em três etapas. Caso não haja interessados pelo preço inicial, serão admitidos lances a partir de R$ 32,2 milhões e, posteriormente, R$ 27,8 milhões, conforme as condições do edital.

Em Maceió, capital de Alagoas, será oferecido um terreno de 40 mil metros quadrados no bairro Tabuleiro dos Martins. O imóvel está avaliado em R$ 28 milhões, mas poderá ser ofertado por R$ 26,2 milhões ou R$ 24,5 milhões nas etapas seguintes.

Outro imóvel disponível na primeira licitação é um prédio comercial no Centro de Três de Maio, no Rio Grande do Sul. A construção possui dois pavimentos, 234,42 metros quadrados de área construída e terreno de 500 metros quadrados. O preço inicial é de R$ 925,7 mil, com possibilidade de redução para R$ 841,6 mil e R$ 757,4 mil, caso não sejam registrados lances nas etapas anteriores.

Já o segundo leilão acontecerá em 5 de novembro, às 15h, com propriedades localizadas em Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Norte e São Paulo. Entre as ofertas está um prédio comercial em Guarulhos, na Grande São Paulo. Situado no Jardim Santa Francisca, o imóvel possui 210,50 metros quadrados de área construída e ocupa um terreno de esquina com 864,57 metros quadrados.

A propriedade está avaliada em R$ 3,3 milhões, mas poderá ser negociada por R$ 2,9 milhões ou R$ 2,5 milhões, dependendo da etapa da licitação.

Em Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul, os Correios também vão oferecer um prédio comercial desocupado no bairro Amambaí. O imóvel tem dois pavimentos, com área construída de 353,24 metros quadrados. O valor inicial é de R$ 716,5 mil. Na ausência de propostas, o preço poderá cair para R$ 626,9 mil e, posteriormente, R$ 537,4 mil.

Como comprar um imóvel dos Correios?

Para participar, os interessados precisam se cadastrar antecipadamente na plataforma VIP Leilões e consultar o edital correspondente ao imóvel desejado. Após a arrematação, o comprador deverá pagar o sinal de garantia e a comissão do leiloeiro em até 24 horas, respeitando os prazos estabelecidos no edital.

Quem optar pelo pagamento à vista terá até 60 dias corridos para quitar o valor. Nos primeiros 30 dias, não haverá reajuste. A partir do 31º dia, o saldo será corrigido pelo Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M).

Também será possível financiar a compra por meio de uma instituição bancária. Nesse caso, o comprador terá até 60 dias para concluir a operação. Os Correios recomendam obter a aprovação do crédito antes de participar da licitação, já que a falta de liberação do financiamento dentro do prazo converterá automaticamente a venda para pagamento à vista.

O FGTS poderá ser utilizado para complementar o valor da compra, desde que o interessado cumpra os requisitos legais para movimentação dos recursos. Outra alternativa é o parcelamento em até 12 prestações mensais, iguais e consecutivas, mediante entrada mínima de 20% do valor arrematado. O saldo terá juros equivalentes a 115% do CDI, conforme as condições contratuais.

Em caso de atraso nas parcelas, serão aplicados correção pelo IPCA, juros de mora de 1% ao mês e multa de 2%.