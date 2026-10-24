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Correios colocam 12 imóveis à venda em sete estados com descontos de até 25%; veja como participar

Licitações acontecem nos dias 29 de outubro e 5 de novembro e incluem terrenos e prédios comerciais; compradores poderão financiar, usar o FGTS ou parcelar o pagamento

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 24 de outubro de 2026 às 19:15

Transporte: Caminhões, aviões e outros meios de transporte são usados para movimentar encomendas entre unidades dos Correios
Transporte: Caminhões, aviões e outros meios de transporte são usados para movimentar encomendas entre unidades dos Correios Crédito: Shutterstock

Os Correios vão colocar 12 imóveis à venda em dois processos de licitação marcados para os dias 29 de outubro e 5 de novembro. Entre as propriedades disponíveis estão terrenos e prédios comerciais distribuídos por sete estados brasileiros, com valores que podem chegar a 25% abaixo da avaliação inicial.

Os imóveis ficam em Alagoas, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e São Paulo. As vendas serão realizadas pela plataforma VIP Leilões, com possibilidade de pagamento à vista, financiamento bancário, utilização do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), conforme as regras aplicáveis, ou parcelamento em até 12 vezes.

Saiba o que analisar antes de comprar um imóvel

1. Documentação do imóvel Peça a matrícula atualizada e verifique se existem hipotecas, penhoras, ações ou outras restrições. Também é importante conferir se a construção está devidamente registrada e averbada. por Pexels
2. Dívidas de IPTU e condomínio Confira se existem débitos de IPTU, taxas municipais ou condomínio. Em apartamentos, peça uma declaração de quitação das obrigações condominiais.  por Pexels
3. Situação financeira do comprador Antes de assumir o compromisso, faça as contas de entrada, parcelas, juros, seguros, condomínio, IPTU e outras despesas. Se houver financiamento, é importante verificar previamente as condições e a aprovação do crédito.  por Pexels
4. Estado de conservação Durante a visita, observe rachaduras, infiltrações, mofo, problemas hidráulicos e elétricos, além das condições de portas, janelas e revestimentos. Se possível, uma avaliação técnica pode identificar problemas que não são perceptíveis durante uma visita comum.  por Pexels
5. Localização e infraestrutura Analise o entorno em diferentes horários e veja a proximidade de transporte público, supermercados, farmácias, hospitais, escolas e outros serviços. Também vale observar possíveis fontes de barulho e as condições de segurança da região. por Pexels
6. Condomínio e despesas futuras Além do valor do imóvel, verifique taxa de condomínio, fundo de reserva, obras previstas, regras internas, vagas de garagem e estrutura das áreas comuns. Uma taxa aparentemente baixa pode mudar caso existam obras ou despesas extraordinárias previstas. por Pexels
7. Compare o preço com imóveis semelhantes Antes de fazer uma proposta, pesquise imóveis com características parecidas na mesma região. Compare metragem, número de quartos, vagas, idade do prédio, localização e estrutura do condomínio. Isso ajuda a entender se o valor pedido está compatível com propriedades semelhantes. por Pexels
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1. Documentação do imóvel Peça a matrícula atualizada e verifique se existem hipotecas, penhoras, ações ou outras restrições. Também é importante conferir se a construção está devidamente registrada e averbada. por Pexels

Segundo os Correios, todas as propriedades estão livres de débitos tributários. Os interessados deverão realizar um cadastro prévio na plataforma responsável pelos certames.

O primeiro leilão está marcado para quinta-feira (29), às 14h, e reunirá imóveis de Alagoas, Paraná, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e São Paulo.

Um dos destaques é um terreno de 47,3 mil metros quadrados em São José do Rio Preto, no interior paulista. Localizada na Avenida Floriano André Cabrera, antiga Marginal da BR-153, a área está desocupada e fica em uma região com infraestrutura comercial e residencial.

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Avaliado em R$ 37,1 milhões, o terreno poderá receber ofertas em três etapas. Caso não haja interessados pelo preço inicial, serão admitidos lances a partir de R$ 32,2 milhões e, posteriormente, R$ 27,8 milhões, conforme as condições do edital.

Em Maceió, capital de Alagoas, será oferecido um terreno de 40 mil metros quadrados no bairro Tabuleiro dos Martins. O imóvel está avaliado em R$ 28 milhões, mas poderá ser ofertado por R$ 26,2 milhões ou R$ 24,5 milhões nas etapas seguintes.

Outro imóvel disponível na primeira licitação é um prédio comercial no Centro de Três de Maio, no Rio Grande do Sul. A construção possui dois pavimentos, 234,42 metros quadrados de área construída e terreno de 500 metros quadrados. O preço inicial é de R$ 925,7 mil, com possibilidade de redução para R$ 841,6 mil e R$ 757,4 mil, caso não sejam registrados lances nas etapas anteriores.

Já o segundo leilão acontecerá em 5 de novembro, às 15h, com propriedades localizadas em Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Norte e São Paulo. Entre as ofertas está um prédio comercial em Guarulhos, na Grande São Paulo. Situado no Jardim Santa Francisca, o imóvel possui 210,50 metros quadrados de área construída e ocupa um terreno de esquina com 864,57 metros quadrados.

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A propriedade está avaliada em R$ 3,3 milhões, mas poderá ser negociada por R$ 2,9 milhões ou R$ 2,5 milhões, dependendo da etapa da licitação.

Em Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul, os Correios também vão oferecer um prédio comercial desocupado no bairro Amambaí. O imóvel tem dois pavimentos, com área construída de 353,24 metros quadrados. O valor inicial é de R$ 716,5 mil. Na ausência de propostas, o preço poderá cair para R$ 626,9 mil e, posteriormente, R$ 537,4 mil.

Como comprar um imóvel dos Correios?

Para participar, os interessados precisam se cadastrar antecipadamente na plataforma VIP Leilões e consultar o edital correspondente ao imóvel desejado. Após a arrematação, o comprador deverá pagar o sinal de garantia e a comissão do leiloeiro em até 24 horas, respeitando os prazos estabelecidos no edital.

Quem optar pelo pagamento à vista terá até 60 dias corridos para quitar o valor. Nos primeiros 30 dias, não haverá reajuste. A partir do 31º dia, o saldo será corrigido pelo Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M).

Também será possível financiar a compra por meio de uma instituição bancária. Nesse caso, o comprador terá até 60 dias para concluir a operação. Os Correios recomendam obter a aprovação do crédito antes de participar da licitação, já que a falta de liberação do financiamento dentro do prazo converterá automaticamente a venda para pagamento à vista.

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O FGTS poderá ser utilizado para complementar o valor da compra, desde que o interessado cumpra os requisitos legais para movimentação dos recursos. Outra alternativa é o parcelamento em até 12 prestações mensais, iguais e consecutivas, mediante entrada mínima de 20% do valor arrematado. O saldo terá juros equivalentes a 115% do CDI, conforme as condições contratuais.

Em caso de atraso nas parcelas, serão aplicados correção pelo IPCA, juros de mora de 1% ao mês e multa de 2%.

Os editais completos apresentam fotografias, localização, documentação, valores e condições específicas de cada propriedade. A consulta é necessária antes da apresentação de propostas, especialmente para verificar as exigências de pagamento e transferência dos imóveis.

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