DESCARTE ADEQUADO

Correios criam opção gratuita para quem precisa se livrar de eletrônicos usados

Aparelhos podem ser entregues em caixas de até 30 kg, sem agendamento; pilhas, baterias e lâmpadas não são aceitas

Thais Borges

Publicado em 14 de outubro de 2026 às 16:11

Correios Crédito: Reprodução

Os Correios passaram a oferecer um serviço gratuito de coleta de equipamentos eletroeletrônicos sem uso em mais de seis mil agências que contam com o Balcão do Cidadão. A iniciativa, realizada em parceria com a Circular Brain, permite que consumidores descartem esses materiais de maneira ambientalmente adequada, sem custos ou necessidade de agendamento prévio.

O lançamento ocorre em outubro, mês do Dia Internacional do Lixo Eletrônico, celebrado nesta quarta-feira (14). A data busca ampliar a conscientização sobre a importância da destinação correta desses resíduos.

Para utilizar o serviço, o consumidor deve colocar os equipamentos em uma caixa com peso total de até 30 kg e levá-la aberta a uma agência participante. O atendente será responsável por fechar a embalagem no momento da postagem. Em seguida, será necessário informar nome, CPF, endereço, e-mail e telefone. Ao final do procedimento, o cliente recebe um comprovante de envio.

Entre os itens aceitos estão celulares, notebooks, tablets, fones de ouvido, cabos e outros equipamentos eletrônicos de pequeno porte. Pilhas, baterias e lâmpadas não podem ser encaminhadas por essa modalidade de descarte.

Após a postagem, os materiais são enviados à Rede Circulare, operada pela Circular Brain, que direciona cada remessa ao reciclador homologado mais próximo. O percurso dos resíduos é rastreado até a destinação final.

“Sabemos que muitas pessoas guardam esses pequenos eletrônicos em casa pois não sabem o que fazer com eles, ou porque suas cidades não são atendidas por um ponto de entrega voluntária. Agora, é só juntar os aparelhos numa caixa e passar no Correio mais próximo quando for resolver outra questão”, diz o CEO da Circular Brain, Marcus Oliveira.

Os Correios estão presentes em todos os municípios brasileiros, com mais de 10 mil agências. A estrutura da estatal é um dos pontos destacados na iniciativa para facilitar o acesso da população ao descarte adequado de equipamentos sem uso.

“Milhões de brasileiros já utilizam as agências dos Correios em seu dia a dia. Agora, essa capilaridade também contribui para que a população tenha mais facilidade para dar a destinação correta a equipamentos eletrônicos sem uso. Ao apoiar essa iniciativa, os Correios reforçam seu compromisso com a preservação ambiental, estímulo à economia circular e ampliação do acesso a práticas sustentáveis em todas as regiões do País”, ressalta o presidente dos Correios, Emmanoel Rondon.

Lixo eletrônico no Brasil

O Brasil gera aproximadamente 2,4 milhões de toneladas de lixo eletrônico por ano, mas apenas cerca de 3% desse volume é formalmente coletado, segundo dados de 2022 da Global E-waste Statistics Partnership, iniciativa da União Internacional de Telecomunicações (UIT) e do Instituto das Nações Unidas para Treinamento e Pesquisa (Unitar). Em 2025, a Rede Circulare processou 83 mil toneladas de resíduos eletroeletrônicos.

A Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010) e o Decreto nº 10.240/2020 estabelecem obrigações para fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes relacionadas à estruturação da logística reversa de eletroeletrônicos de uso doméstico. As normas preveem metas de coleta e a implantação de pontos de entrega nos municípios.