CRISE

Correios tem um problema e estamos discutindo parcerias com a iniciativa privada, diz ministro

Ele defendeu que se reconheça que mesmo estatais que registram lucro podem ter déficit

Estadão

Publicado em 2 de setembro de 2026 às 07:44

Correios Crédito: Reprodução

O porta-voz econômico da campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pela reeleição, Dario Durigan reconheceu que os Correios "têm um problema", mas disse que a estatal está sendo recuperada.

"Esse problema nasce quando foi colocado no PND [Programa Nacional de Desestatização]. Isso impedia que a empresa fizesse investimento. Vem a pandemia, todas as empresas de logística se modernizam para fazer isso. Os Correios ficaram para trás", disse Durigan, ao participar de debate sobre economia na GloboNews na noite desta terça-feira. "E hoje nós estamos fazendo um trabalho com os Correios e, de fato, não é algo que a gente tenha alegria em fazer. Nós colocamos R$ 6 bilhões para fazer com que os Correios se modernizem."

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Segundo o ministro da Fazenda, o governo está fazendo um trabalho de recuperação dos Correios, "sem dificuldade de discutir quais as parcerias com a iniciativa privada o Correio tem que fazer".

Ainda segundo Durigan, não é a posição do governo defender que, na discussão da chamada "taxa das blusinhas", as entregas fiquem só com os Correios, como era no passado. Os parlamentares debatem a exclusividade da estatal nas entregas das compras internacionais que receberem a isenção de impostos. Questionado sobre como o governo se posiciona em torno desse debate, Durigan disse que o tema não foi tratado com ele.