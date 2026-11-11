É POSSÍVEL USA FGTS

Correios vendem 15 imóveis com entrada de 20% e parcelamento em até 12 vezes

Leilões acontecem nos dias 12 e 26 deste mês e incluem terrenos e prédios comerciais em 11 estados e no Distrito Federal

Thais Borges

Publicado em 11 de novembro de 2026 às 13:35

Correios leiloam 15 imóveis com possibilidade de parcelamento em até 12 vezes Crédito: Reprodução

Os Correios anunciaram dois leilões de imóveis neste mês, com a oferta de 15 propriedades entre terrenos e prédios comerciais distribuídos por 11 estados e pelo Distrito Federal. Os certames estão marcados para os dias 12 e 26 de novembro, com nove lotes no primeiro dia e outros seis no segundo. Os lances já estão disponíveis no site da VIP Leilões.

Os imóveis estão localizados em Alagoas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Goiás, Pará, Paraná, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. Para participar, os interessados poderão optar pelo pagamento à vista, financiamento bancário, utilização do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), de acordo com as regras aplicáveis, ou parcelamento em até 12 vezes. Confira alguns dos destaques dos leilões.

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Terreno em Belém (PA): localizado no bairro de Marambaia, o imóvel possui 17.154,26 m² de área privativa e uma edificação térrea de 210 m². Situado em uma região de uso misto, com estabelecimentos comerciais, serviços e residências, o terreno tem avaliação de R$ 10.263.750,00. De acordo com o edital, os lances começam nesse valor e podem chegar a R$ 7.991.445,00 na terceira oferta, caso não haja arrematação nas etapas anteriores.

Prédio comercial em São Paulo (SP): situado na Avenida Celso Garcia, no bairro do Belenzinho, o edifício conta com dois pavimentos e 449,70 m² de área construída. A região possui estabelecimentos comerciais, residências e serviços. O imóvel será ofertado em três faixas de valores: a primeira corresponde ao preço de avaliação, de R$ 3.016.618,25, seguida de ofertas de R$ 2.750.604,92 e R$ 2.497.790,73, conforme as condições previstas no edital.

Prédio em Florianópolis (SC): localizado no bairro Jardim Atlântico, o imóvel possui dois pavimentos, 571,90 m² de área construída e terreno de 3.418,29 m². A estrutura inclui salões social e de eventos, campo de futebol, estacionamento, bar, varanda e vestiários. A oferta inicial será de R$ 8.409.416,40, com possibilidade de redução para R$ 6.307.062,30 na terceira etapa, caso não haja arrematação nas rodadas anteriores.

Prédio comercial em Goiânia (GO): situado no Setor Central, o edifício possui dois pavimentos, 730 m² de área construída e terreno de 510 m². A região concentra atividades comerciais e residenciais, além de serviços e opções de transporte público. O imóvel terá lance inicial de R$ 3.427.225,77, podendo chegar a R$ 2.570.419,32 na terceira oferta, caso não seja arrematado nas etapas anteriores.

Terreno em São José do Rio Preto (SP): localizado na Avenida Floriano André Cabrera, na região da Fazenda dos Macacos, o terreno possui 47.322,91 m² de área privativa e está desocupado. Inserido em uma área de perfil comercial e residencial, o imóvel conta com acesso a transporte público, comércio e serviços. A licitação prevê três faixas de ofertas. O lance inicial é de R$ 27.872.625,74, com possibilidade de redução para R$ 24.388.547,52 na segunda etapa e R$ 20.904.469,30 na terceira, conforme as condições estabelecidas no edital.

Terreno em Maceió (AL): situado na região do Tabuleiro dos Martins, o imóvel possui 40 mil m² de área privativa. A área conta com infraestrutura urbana, transporte público, estabelecimentos comerciais e serviços. O lance inicial será de R$ 24.513.634,13. Caso não haja arrematação, estão previstas outras duas faixas de valores: R$ 21.449.429,86 na segunda oferta e R$ 18.385.225,60 na terceira, conforme o edital.

Condições de pagamento e arrematação

Após o encerramento do leilão, o arrematante terá até 24 horas para realizar o pagamento do sinal de garantia e da comissão do leiloeiro. Cumpridas essas etapas, será possível escolher uma das modalidades de pagamento previstas no edital.

Pagamento à vista: a quitação integral deverá ser realizada em até 60 dias corridos, contados a partir da data do leilão. Para pagamentos efetuados nos primeiros 30 dias, não haverá reajuste. Entre o 31º e o 60º dia, o saldo será atualizado pelo Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M), considerando a data do leilão como referência.

Financiamento bancário: o comprador poderá contratar crédito junto à instituição financeira de sua preferência, com prazo de até 60 dias corridos para concluir a operação. A orientação é verificar previamente a aprovação do financiamento para evitar o cancelamento da arrematação. Se o crédito não for liberado dentro desse período, a venda será convertida automaticamente para pagamento à vista. Caso o valor aprovado pelo banco seja inferior ao necessário para quitar a compra, a diferença deverá ser complementada com recursos próprios ou FGTS.

Utilização do FGTS: o saldo do Fundo de Garantia poderá ser utilizado para complementar o pagamento à vista ou o financiamento bancário, desde que sejam respeitadas as regras e os prazos estabelecidos para cada modalidade.

Pagamento parcelado: nessa opção, o comprador deverá pagar uma entrada mínima de 20% do valor da arrematação. O saldo restante poderá ser dividido em até 12 parcelas mensais, iguais e consecutivas. Sobre as prestações incidirão juros remuneratórios equivalentes a 115% do CDI registrado no dia da Sessão Pública da Licitação, calculados pro rata tempore, conforme previsto no Contrato de Compromisso de Compra e Venda. Em caso de atraso, serão aplicados correção monetária pelo IPCA, juros de mora de 1% ao mês e multa de 2%.