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Corrida às 5h30, água sempre à mão e dieta supervisionada por Janja: a rotina de Lula aos 81 anos

Presidente reeleito celebra aniversário hoje, em meio a vida mais saudável, mas com espaço para sobremesa preferida

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 27 de outubro de 2026 às 07:37

Lula
Lula Crédito: Ricardo Stuckert/Presidência da República

O dia de Luiz Inácio Lula da Silva costuma começar por volta das 5h30, com exercícios na agenda. São 45 minutos de esteira, além de musculação para fortalecer as pernas. Nesta terça-feira (27), dois dias depois de conquistar a reeleição, o presidente completa 81 anos com uma rotina que passou por mudanças na alimentação e na atividade física. Ele é o presidente mais velho a exercer o cargo na história do Brasil e tem tomado cuidado especial com a saúde. 

A disposição esteve em evidência na reta final da campanha. Entre noites de pouco sono e refeições irregulares, Lula participou de atos sob sol e chuva, subiu em carros de som, correu em avenidas e ainda celebrou o resultado das urnas.

No cotidiano do Palácio da Alvorada, em Brasília, a primeira-dama, Janja, acompanha pessoalmente o cardápio do marido, segundo o portal Extra. Peixes, carnes magras, ovos e saladas estão entre os alimentos servidos. O cuidado também se estende aos compromissos fora de casa: ela encaminha sugestões às equipes responsáveis pelas refeições em eventos oficiais do Executivo.

Presidente Lula faz exercícios para cuidar da saúde

Presidente criou rotina de atividade física por Ricardo Stuckert/Divulgação
Ideia é manter saúde em dia por Ricardo Stuckert/Divulgação
Hábito de corrida faz parte da rotina por Ricardo Stuckert/Divulgação
Lula faz atividades físicas para cuidar da saúde por Ricardo Stuckert/Divulgação
Lula bate uma bolinha por Ricardo Stuckert/Divulgação
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Presidente criou rotina de atividade física por Ricardo Stuckert/Divulgação

A descoberta de uma intolerância à lactose trouxe novas restrições, mas não afastou completamente algumas preferências do presidente. Sorvete, pudim de leite condensado e doces mineiros cristalizados continuam entre seus favoritos e não foram inteiramente abandonados.

Além dos treinos, o presidente gosta de nadar. Aproveita a piscina do Alvorada e, nas férias e nos feriados no litoral, também costuma entrar no mar. A rotina de cuidados atravessou episódios de saúde como a cirurgia no quadril, em 2023, e a queda no banheiro que provocou uma hemorragia intracraniana, em 2024.

Outro hábito incorporado foi o consumo de pelo menos dois litros de água por dia. Quando Lula se esquece de beber, pessoas próximas tratam de colocar uma garrafinha em suas mãos.

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