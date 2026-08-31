TRABALHO

Coveiros e outros trabalhadores poderão receber adicional de insalubridade em grau máximo; saiba quem

Proposta garante o pagamento de 40% sobre o salário

Esther Morais

Publicado em 31 de agosto de 2026 às 18:01

Coveiros e outros trabalhadores poderão receber adicional de insalubridade em grau máximo Crédito: Valdo Leão/Prefeitura de Manaus

Coveiros, sepultadores e catadores de lixo poderão ter direito ao adicional de insalubridade em grau máximo, caso o Projeto de Lei 3028/26 seja aprovado. A proposta garante o pagamento de 40% sobre o salário desses trabalhadores, de forma automática e sem a necessidade de laudo pericial individual. O texto está em análise na Câmara dos Deputados.

A medida contempla profissionais envolvidos na coleta, transporte, triagem, exumação e sepultamento de resíduos urbanos e cadáveres. Estados, municípios, Distrito Federal e empresas privadas teriam 90 dias para adequar as folhas de pagamento.

Veja o salário médio dos 27 estados do Brasil em 2026 1 de 27

Segundo a autora do projeto, deputada Heloísa Helena (Rede-RJ), atualmente na suplência, as atividades envolvem exposição permanente a agentes biológicos de alto risco, como vírus, bactérias, fungos, materiais contaminados e corpos.

Para a deputada, o pagamento automático do adicional também reduziria a burocracia e evitaria disputas judiciais.

A proposta será analisada, em caráter conclusivo, pelas comissões de Trabalho; de Finanças e Tributação; e de Constituição e Justiça e de Cidadania.