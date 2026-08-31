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Coveiros e outros trabalhadores poderão receber adicional de insalubridade em grau máximo; saiba quem

Proposta garante o pagamento de 40% sobre o salário

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 31 de agosto de 2026 às 18:01

Coveiros e outros trabalhadores poderão receber adicional de insalubridade em grau máximo Crédito: Valdo Leão/Prefeitura de Manaus

Coveiros, sepultadores e catadores de lixo poderão ter direito ao adicional de insalubridade em grau máximo, caso o Projeto de Lei 3028/26 seja aprovado. A proposta garante o pagamento de 40% sobre o salário desses trabalhadores, de forma automática e sem a necessidade de laudo pericial individual. O texto está em análise na Câmara dos Deputados.

A medida contempla profissionais envolvidos na coleta, transporte, triagem, exumação e sepultamento de resíduos urbanos e cadáveres. Estados, municípios, Distrito Federal e empresas privadas teriam 90 dias para adequar as folhas de pagamento.

Veja o salário médio dos 27 estados do Brasil em 2026

Distrito Federal - R$ 6.845,13 por Rafael Luz/STJ
Goiás - R$ 3.318,35 por Ilustração, IA
Mato Grosso - R$ 3.701,29 por Reprodução
Mato Grosso do Sul - R$ 3.798,16 por Reprodução
Rio Grande do Sul - R$ 3.777,55 por Wikimedia Commons/Reprodução
Santa Catarina - R$ 3.777,55 por Governo de SC/ Divulgação
Paraná - R$ 3.731,30 por
São Paulo - R$ 4.423,04 por Shutterstock
Rio de Janeiro - R$ 4.501,35 por Divulgação
Espírito Santo - R$ 3.380,06 por Tadeu Bianconi/Prefeitura de Vitória
Minas Gerais - R$ 3.387,03 por Reprodução/Bahia WS
Bahia - R$ 3.155,30 por Ricardo Freire / Viaje na Viagem
Sergipe - R$ 3.167,43 por Heitor Xavier/Prefeitura de São Cristóvão
Alagoas - R$ 2.720,88 por Reprodução
Petrolina - R$ 2.992,65 por Wikimedia Commons/Reprodução
Paraíba - R$ 2.969,49 por Marcos Elias de Oliveira Júnior / Wikimedia Commons
Rio Grande do Norte - R$ 3.131,49 por Liliane Rezende/Wikimedia Commons
Ceará - R$ 2.924,00 por Cristian Lourenço/iStock
Piauí - R$ 2.987,94 por Reprodução
Maranhão - R$ 2.999,87 por Reprodução / Web
Tocantins - R$ 3.397,52 por Hermes Macedo/Governo do Tocantins
Amapá - R$ 3.390,20 por Reprodução
Pará - R$ 3.297,83 por Shutterstock
Roraima - R$ 3.565,09 por Secom/ Prefeitura Municipal de Boa Vista
Amazonas - R$ 3.627,07 por Reprodução
Acre - R$ 3.464,80 por Reprodução
Rondônia - R$ 3.615,18 por Divulgação/Governo do Estado de Rondônia
1 de 27
Distrito Federal - R$ 6.845,13 por Rafael Luz/STJ

Segundo a autora do projeto, deputada Heloísa Helena (Rede-RJ), atualmente na suplência, as atividades envolvem exposição permanente a agentes biológicos de alto risco, como vírus, bactérias, fungos, materiais contaminados e corpos.

Para a deputada, o pagamento automático do adicional também reduziria a burocracia e evitaria disputas judiciais.

A proposta será analisada, em caráter conclusivo, pelas comissões de Trabalho; de Finanças e Tributação; e de Constituição e Justiça e de Cidadania.

Para virar lei, o projeto ainda precisa ser aprovado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal.

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