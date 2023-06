CPI do 8 de janeiro convoca aliados de Bolsonaro e rejeita nomeados por Lula

. Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

A CPI mista dos Atos Golpistas, formada por deputados federais e senadores, aprovou nesta terça-feira (13) os pedidos de convocação de aliados e ex-integrantes do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, como Anderson Torres , Braga Netto, Augusto Heleno, e o ex-ajudante de ordens Mauro Cid, que está preso.



Os parlamentares também rejeitaram pedidos para convocação de autoridades nomeadas pelo governo Lula. São eles: o ex-ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), Gonçalves Dias; o secretário-executivo do Ministério da Justiça e ex-interventor do DF, Ricardo Cappelli e o ex-diretor-adjunto da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), Saulo Moura da Cunha.

Também foi aprovado nesta terça um requerimento para que sejam compartilhados com a CPI mista dados obtidos pela Polícia Federal no celular do ex-presidente Bolsonaro, durante a operação que apura fraude em cartões de vacinação dele e de auxiliares.

Outro requerimento aprovado prevê o compartilhamento de informações e imagens de câmeras de segurança que registraram os ataques do dia 8 de janeiro, em Brasília.

Ao todo, o presidente do colegiado, deputado Arthur Maia (União-BA), pautou 285 pedidos dos parlamentares. Desses, 62 são de autoria da relatora, a senadora Eliziane Gama (PSD-MA).

Veja a lista de convocações já aprovadas: