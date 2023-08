Criador do 'Dilma Bolada' perde cargo no governo após viagem à Europa

O gerente de Pauta da EBC no Rio de Janeiro, Jeferson de Oliveira Monteiro, criador do perfil “Dilma Bolada”, perdeu o cargo nesta segunda-feira (14) depois de ser flagrado em uma viagem à Europa. O publicitário estava em uma viagem particular sem ter pedido autorização ou em período de férias.



Segundo o colunista Guilherme Amado, Monteiro está na estatal desde o início do ano, quando ganhou um cargo de confiança com salário de R$ 18 mil da Empresa Brasil de Comunicação (EBC).