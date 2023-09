Criança cai em caldeirão de óleo quente e tem 75% do corpo queimado

Uma criança de três anos foi vítima de queimaduras após cair em um caldeirão com óleo quente no município de Independência, situado no interior do Ceará.



O pequeno, que teve 75% do seu corpo queimado, precisou ser transportado até Fortaleza por meio de um helicóptero da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer), ligada à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS/CE). O incidente aconteceu nesse domingo, 3.