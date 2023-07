Criança de 10 anos morre baleada a caminho da escola no Rio de Janeiro

Um menino de 10 anos morreu nesta quarta-feira, 12, durante um confronto entre policiais militares e criminosos na cidade de Maricá, no Rio de Janeiro. A criança, identificada como Dijalma de Azevedo, estava a caminho da Escola Municipal Professor Darcy Ribeiro, quando foi atingida pelos disparos. Outras duas mulheres também se feriram e foram encaminhadas para o Hospital Dr. Ernesto Che Guevara com o quadro de saúde estável.



Não há ainda a confirmação de quem teria efetuado o tiro que vitimou a criança. A Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) informou que instaurou inquérito para investigar a morte de Dijalma. "Testemunhas serão chamadas para prestar depoimento e demais diligências serão realizadas para identificar a autoria do disparo que atingiu a vítima e esclarecer o caso", informou a Polícia Civil do Rio de Janeiro, em nota.