Criança de 4 anos cai de pedra em rio e desaparece na véspera do Natal

Uma menina de quatro anos desapareceu depois de cair em um rio na cidade de Orleans (SC), na véspera de Natal. A criança escorregou de uma pedra e caiu na água, às margens da SC-390, no bairro Ilhota.



Segundo o Uol, o acidente aconteceu por volta das 16h30. A menina estava sentada na pedra com a madrinha quando escorregou, informou o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina. A mulher tentou resgatar a criança, sem sucesso.



Os bombeiros foram chamados e fizeram busca a pé por cerca de de 100 metros pela margem esquerda do rio, lado onde a menina foi vista submergindo pela última vez. A garota não foi encontrada.