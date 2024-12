ACIDENTE

Criança morre após ônibus cair de balsa durante travessia no Pará

Não há outros desaparecidos. O corpo da criança passará por perícia

Estadão

Publicado em 31 de dezembro de 2024 às 10:57

Um ônibus com 21 passageiros caiu em um rio durante uma travessia de balsa no município de Moju, no interior do Pará, na manhã da segunda-feira, 30. A morte de uma criança foi confirmada.

Crédito: Reprodução

Segundo a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup) do Pará, a Polícia Civil vai instaurar inquérito para apurar o caso.

Imagens feitas no local mostram o ônibus quase completamente submerso, com equipes de apoio e vítimas sobre o teto parcialmente visível do veículo.

O município fica a cerca de 70 quilômetros de Belém.

O atendimento inicial foi feito pelo Corpo de Bombeiros de Tailândia, município vizinho a Moju, com reforços enviados de Moju e de Belém. O acidente ocorreu na comunidade de Vila Soledade, no Alto Moju, de acordo com informações da prefeitura local.

"Equipes de saúde e segurança foram mobilizadas imediatamente para atender às vítimas e oferecer apoio às famílias afetadas", apontou a gestão municipal de Moju em comunicado oficial.