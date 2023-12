Crianças brincando com isqueiro podem ter incendiado casa em Fortaleza

Casa foi atingida por incêndio em Fortaleza. Crédito: Divulgação/Corpo de Bombeiros

Duas crianças de 5 e 6 anos podem ter destruído a casa ao brincar com um isqueiro no bairro Genibaú, em Fortaleza. De acordo com o 1º tenente Willame Pereira Lima, comandante do socorro, os bombeiros chegaram ao local após cinco minutos do chamado. Cerca de 250 litros de água foram usados para controlar o incêndio e impedir que as chamas destruíssem o restante da casa.



Pelas imagens divulgadas pela corporação, o quarto e a cozinha foram severamente atingidos, apesar da chegada rápida das viaturas ao local.

“O incêndio iniciou no quarto da casa, onde havia muitos móveis acumulados e material combustível. Ou seja, o incêndio se alastrou rapidamente, atingindo a cama, o guarda-roupa e o roupeiro”, disse o militar.

Segundo os bombeiros que trabalharam na ocorrência, o incêndio começou na cama ou do lado dela, e era este o local onde as crianças estariam brincando com o isqueiro. Elas foram retiradas do local pelos pais e não ficaram feridas.

De acordo com dados do Corpo de Bombeiros, foram apagados no Ceará 1,2 mil incêndios de residências, entre janeiro e novembro deste ano, o que representa o aumento de 11,21% em relação ao mesmo período de 2022, quando se apagaram 1079 incêndios.

Veja como se prevenir de incêndios em casa com crianças:

Não deixe crianças sozinhas em casa;

Guarde isqueiros e fósforos em local seguro, fora do alcance das crianças;

Não fume dentro de casa;

Tenha sempre extintores de incêndio em casa;

Faça a manutenção periódica dos equipamentos elétricos.