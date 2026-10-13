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Criminosos bebem espumante durante furto de R$ 5 milhões em joalheria

Invasão durou cerca de 18 horas e abriu buracos nas paredes de três lojas até grupo chegar ao local, na Rua Oscar Freire, em São Paulo

  • Foto do(a) author(a) Mariana Rios

  • Mariana Rios

Publicado em 13 de outubro de 2026 às 16:58

Criminosos quebram paredes de lojas de roupas para acessar joalheria na Rua Oscar Freire, em SP
Criminosos quebram paredes de lojas de roupas para acessar joalheria na Rua Oscar Freire, em SP Crédito: Reprodução/Abraão Cruz/g1

Criminosos furtaram cerca de R$ 5 milhões em joias de uma loja na Rua Oscar Freire, um dos endereços mais caros de São Paulo. O bando, que chegou a beber espumante durante a invasão, passou cerca de 18 horas dentro de estabelecimentos comerciais nos Jardins, na Zona Oeste da capital paulista, entre domingo (11) e a madrugada de segunda-feira (12).

A informação foi revelada nesta terça-feira (13) pelo Bom Dia Brasil, da TV Globo. Segundo o depoimento de um dos lojistas à polícia, os suspeitos consumiram uma garrafa de espumante encontrada no estoque de uma das lojas invadidas.

De acordo com a Polícia Civil, ao menos três pessoas participaram do crime. Os suspeitos chegaram por volta das 7h de domingo e deixaram o local apenas à 1h30 da madrugada de segunda-feira.

A ação começou em uma loja em obras na Rua Melo Alves. A partir do imóvel, os criminosos abriram buracos nas paredes e atravessaram duas lojas de roupas até alcançar a joalheria na Rua Oscar Freire.

Além das joias, avaliadas em aproximadamente R$ 5 milhões, o grupo furtou mercadorias dos estabelecimentos de vestuário. Para dificultar a identificação, os suspeitos cobriram câmeras de segurança com papel-alumínio e desativaram os sistemas de alarme.

Na joalheria, as peças estavam guardadas em móveis e gavetas, e não em cofres. Depois de recolher as joias, os criminosos fugiram pelo mesmo trajeto usado para entrar nos estabelecimentos.

A movimentação não despertou suspeitas entre os vizinhos, segundo a polícia, porque o barulho da obra no imóvel era habitual na região.

O furto só foi descoberto quando o gerente da joalheria chegou ao estabelecimento e encontrou a loja revirada. A polícia foi acionada e identificou os buracos abertos nas paredes, além do caminho percorrido pelos suspeitos. Imagens de câmeras de segurança registraram a movimentação do grupo do lado de fora das lojas.

O caso foi registrado como furto qualificado no 78º Distrito Policial (Jardins). A investigação prevê perícia no local e exames pelo Sistema Automatizado de Identificação de Impressões Digitais (AFIS).

Até a manhã desta terça-feira (13), nenhum suspeito havia sido identificado ou preso.

Tags:

são Paulo Roubo Joalheria

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