BARULHO DE OBRA

Criminosos bebem espumante durante furto de R$ 5 milhões em joalheria

Invasão durou cerca de 18 horas e abriu buracos nas paredes de três lojas até grupo chegar ao local, na Rua Oscar Freire, em São Paulo

Mariana Rios

Publicado em 13 de outubro de 2026 às 16:58

Criminosos quebram paredes de lojas de roupas para acessar joalheria na Rua Oscar Freire, em SP Crédito: Reprodução/Abraão Cruz/g1

Criminosos furtaram cerca de R$ 5 milhões em joias de uma loja na Rua Oscar Freire, um dos endereços mais caros de São Paulo. O bando, que chegou a beber espumante durante a invasão, passou cerca de 18 horas dentro de estabelecimentos comerciais nos Jardins, na Zona Oeste da capital paulista, entre domingo (11) e a madrugada de segunda-feira (12).

A informação foi revelada nesta terça-feira (13) pelo Bom Dia Brasil, da TV Globo. Segundo o depoimento de um dos lojistas à polícia, os suspeitos consumiram uma garrafa de espumante encontrada no estoque de uma das lojas invadidas.

De acordo com a Polícia Civil, ao menos três pessoas participaram do crime. Os suspeitos chegaram por volta das 7h de domingo e deixaram o local apenas à 1h30 da madrugada de segunda-feira.

A ação começou em uma loja em obras na Rua Melo Alves. A partir do imóvel, os criminosos abriram buracos nas paredes e atravessaram duas lojas de roupas até alcançar a joalheria na Rua Oscar Freire.

Além das joias, avaliadas em aproximadamente R$ 5 milhões, o grupo furtou mercadorias dos estabelecimentos de vestuário. Para dificultar a identificação, os suspeitos cobriram câmeras de segurança com papel-alumínio e desativaram os sistemas de alarme.

Na joalheria, as peças estavam guardadas em móveis e gavetas, e não em cofres. Depois de recolher as joias, os criminosos fugiram pelo mesmo trajeto usado para entrar nos estabelecimentos.

A movimentação não despertou suspeitas entre os vizinhos, segundo a polícia, porque o barulho da obra no imóvel era habitual na região.

O furto só foi descoberto quando o gerente da joalheria chegou ao estabelecimento e encontrou a loja revirada. A polícia foi acionada e identificou os buracos abertos nas paredes, além do caminho percorrido pelos suspeitos. Imagens de câmeras de segurança registraram a movimentação do grupo do lado de fora das lojas.

O caso foi registrado como furto qualificado no 78º Distrito Policial (Jardins). A investigação prevê perícia no local e exames pelo Sistema Automatizado de Identificação de Impressões Digitais (AFIS).