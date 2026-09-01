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CT do Vasco foi alvo de operação contra tráfico que mira jogador do clube

Atacante David, conhecido como DVD, também foi alvo de buscas; jogador foi ao centro de treinamento acompanhar a ação

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 1 de setembro de 2026 às 07:42

David virou alvo de operação no Rio de Janeiro
David virou alvo de operação no Rio de Janeiro Crédito: Reprodução

O centro de treinamento do Vasco, no Rio de Janeiro, foi um dos endereços alvo de uma operação contra o tráfico interestadual de drogas e armas e a lavagem de dinheiro nesta segunda-feira (31). A ação, batizada de Operação A Tropa, também teve como alvo o atacante David Corrêa, conhecido como DVD, que atua pelo clube carioca. A casa do jogador, na Barra da Tijuca, também foi alvo de buscas.As informações são do g1. 

No Rio de Janeiro, agentes da 14ª Delegacia de Polícia (Leblon) e da Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos (Desarme) cumpriram três mandados de busca e apreensão. As equipes estiveram tanto na residência de David quanto no centro de treinamento do Vasco. O jogador foi até o CT em seu próprio carro, cuja placa começa com “DVD”, para acompanhar o cumprimento das diligências.

Relembre a trajétoria de David

David estreou pelo Vitória em 2015  por Divulgação/EC Vitória
David treinando na Toca  por Francisco Galvão/EC Vitória
David em ação pelo Vitória por Mauricia da Matta/EC Vitória
David em ação pelo Vitória por Mauricia da Matta/EC Vitória
David em ação pelo Vitória por Mauricia da Matta/EC Vitória
Mauricia da Matta/EC Vitória por Divulgação/Fortaleza
David com a camisa do Cruzeiro por Vinnicius Silva/Cruzeiro
David com a camisa do São Paulo por Rubens Chiri/São Paulo
David com a camisa do Internacional por Ricardo Duarte/ Internacional
David em ação pelo Vasco por Matehus Lima/Vasco
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David estreou pelo Vitória em 2015  por Divulgação/EC Vitória

Além do atacante vascaíno, outro jogador também foi alvo da operação. Hayner William Monjardim Cordeiro, de 30 anos, que defende o Vila Nova, teve um mandado de busca e apreensão cumprido em Goiás. As investigações alcançaram ainda outros endereços nos estados do Espírito Santo, São Paulo e Rio de Janeiro, além do Distrito Federal.

Ao todo, as forças de segurança cumpriram quatro mandados de prisão temporária e 15 de busca e apreensão em diferentes cidades. As diligências ocorreram em municípios da Grande Vitória e em Afonso Cláudio, no Espírito Santo, além de localidades nos outros estados e no Distrito Federal. A investigação apura suspeitas relacionadas ao tráfico de drogas e armas e à lavagem de dinheiro.

David chegou ao centro de treinamento do Vasco para acompanhar a ação dos agentes, mas não quis conversar com a imprensa ao deixar o local. Até o momento, as informações divulgadas sobre a operação não apontam o jogador como preso. A presença do CT entre os endereços investigados, porém, colocou o clube no centro das diligências realizadas no Rio de Janeiro.

Em nota, o Vasco afirmou que “está colaborando com as autoridades e aguarda a conclusão das investigações”. A operação segue em andamento para esclarecer a participação dos investigados e a possível ligação entre os alvos. Não foram divulgados, até o momento, detalhes sobre o que os agentes encontraram nos endereços relacionados ao jogador e ao clube.

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