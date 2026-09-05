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Cuidadora de idosos processa sobrinha do casal que atendia, mas Justiça decide que ela não era a empregadora

Trabalhadora dizia que sobrinha era responsável por sua contratação, mas Justiça entendeu que ela apenas ajudava os tios

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 5 de setembro de 2026 às 09:35

Cuidadora de idosos processa sobrinha do casal que atendia, mas Justiça decide que ela não era a empregadora
Cuidadora de idosos processa sobrinha do casal que atendia, mas Justiça decide que ela não era a empregadora Crédito: Imagem gerada pela IA

Uma cuidadora de idosos não conseguiu o reconhecimento de vínculo de emprego com a sobrinha do casal para quem prestava serviços. A decisão foi mantida, por unanimidade, pela Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (TRT-MG), que entendeu não haver provas de que a familiar exercia poderes típicos de empregadora sobre a trabalhadora.

O colegiado considerou que não ficou comprovada a subordinação jurídica, um dos requisitos necessários para caracterizar uma relação de emprego. Com isso, também foram rejeitados os pedidos de pagamento das verbas trabalhistas decorrentes do suposto vínculo. A decisão teve como relatora a desembargadora Adriana Goulart de Senna Orsini, que negou o recurso apresentado pela cuidadora e manteve a sentença da Vara do Trabalho de Nanuque (MG).

PM aposentado de 89 anos mata cuidadora a facadas e tenta fugir de ônibus

PM aposentado de 89 anos mata cuidadora a facadas e tenta fugir de ônibus por Reprodução
PM aposentado de 89 anos mata cuidadora a facadas e tenta fugir de ônibus por Reprodução
Idoso foi localizado por policiais militares dentro de ônibus por Reprodução
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PM aposentado de 89 anos mata cuidadora a facadas e tenta fugir de ônibus por Reprodução

Cuidadora dizia que sobrinha era responsável pela contratação

A trabalhadora afirmou que atuou como cuidadora dos idosos entre outubro de 2021 e maio de 2025. Segundo ela, a sobrinha do casal teria sido responsável pela contratação, pela definição das tarefas e pelo pagamento pelos serviços prestados. A familiar, por outro lado, negou a condição de empregadora. Ela afirmou que os tios eram independentes para os atos da vida diária e que sua atuação se limitava a ajudar na administração de medicamentos e na alimentação dos dois.

Ao analisar o processo, a relatora destacou que o vínculo de emprego doméstico depende da presença dos requisitos gerais previstos na legislação trabalhista, como prestação pessoal, pagamento, habitualidade e subordinação. Também é necessário que estejam presentes as condições específicas previstas na Lei Complementar nº 150, que regulamenta o trabalho doméstico, como a prestação de serviços a pessoa ou família, sem finalidade lucrativa, no ambiente residencial e por mais de dois dias por semana.

Pagamentos eram feitos pelos idosos

Um dos pontos considerados pelo tribunal foi o depoimento da própria cuidadora. Segundo o acórdão, ela reconheceu que os pagamentos pelos serviços eram realizados por um dos idosos. Para a relatora, a informação enfraqueceu a alegação de que a sobrinha seria diretamente responsável pela relação de trabalho. As testemunhas ouvidas no processo também não teriam demonstrado que a familiar possuía poder efetivo para dar ordens, fiscalizar o trabalho ou aplicar medidas disciplinares à cuidadora.

WhatsApp não comprovou relação de emprego

As mensagens de WhatsApp apresentadas no processo também foram analisadas pelo tribunal. De acordo com o acórdão, as conversas demonstravam a preocupação da sobrinha com os tios idosos, mas não indicavam que ela exercia autoridade típica de empregadora. Para a relatora, é possível que familiares participem da contratação de cuidadores ou acompanhem a assistência prestada a parentes idosos sem que isso, por si só, faça deles empregadores. “A intermediação ou auxílio de familiares na contratação de cuidador para idoso lúcido não transfere automaticamente a condição de empregador ao familiar intermediador”, destacou a desembargadora.

Idosos eram lúcidos, diz decisão

Outro aspecto considerado no julgamento foi a condição dos idosos. Segundo o processo, eles eram lúcidos e tinham capacidade de discernimento, apesar das limitações físicas decorrentes da idade. Nesse contexto, o colegiado entendeu que os serviços eram prestados diretamente em benefício do casal e não encontrou elementos suficientes para atribuir à sobrinha a condição de empregadora.

A Primeira Turma concluiu, portanto, que não houve comprovação da subordinação jurídica necessária para reconhecer o vínculo. Com a decisão, foi mantida a improcedência do pedido de reconhecimento da relação de emprego e das verbas trabalhistas relacionadas a ela. O processo foi arquivado definitivamente e não cabe mais recurso.

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