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Cúpula da Voepass vira ré na Justiça por morte de 62 ocupantes em queda de avião em 2024

Denúncia associa delitos à cultura organizacional da empresa, que privilegiaria economia de recursos em detrimento da manutenção das aeronaves

  • Foto do(a) author(a) Estadão

  • Estadão

Publicado em 21 de outubro de 2026 às 14:49

Foto divulgada pela Polícia Federal mostra o trabalho da perícia na manhã de sábado (9) em Vinhedo — Foto: Polícia Federal
Perícia no local de queda de avião em Vinhedo Crédito: Polícia Federal

Doze pessoas associadas à companhia aérea Voepass tornaram-se rés e vão responder a uma ação penal pela morte dos 62 ocupantes de um avião da companhia que caiu em Vinhedo (SP), no dia 9 de agosto de 2024.

A Justiça Federal recebeu a denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal (MPF) contra os envolvidos e instaurou o processo pelos crimes de atentado contra a segurança do transporte aéreo e sinistro em transporte aéreo.

Acidente com voo da Voepass em Vinhedo

Destroços do acidente aéreo que envolveu avião da Voepass que ocorreu em Vinhedo interior de São Paulo por Secretária de Segurança de São Paulo/Divulgação
Avião caiu em 9 de agosto do ano passado por Reprodução
Área onde caiu o avião em Vinhedo (SP) por Reprodução/ EPTV
Perícia no local de queda de avião em Vinhedo por Polícia Federal
Avião que caiu em Vinhedo por Reprodução/TV Globo
Força Aérea Brasileira (FAB) remove motores da aeronave de matrícula PS-VPB, em Vinhedo (SP) por FAB/Divulgação
Avião da Voepass caiu em Vinhedo, matando 62 pessoas por Reprodução/EPTV
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Destroços do acidente aéreo que envolveu avião da Voepass que ocorreu em Vinhedo interior de São Paulo por Secretária de Segurança de São Paulo/Divulgação

Membros da cúpula da Voepass estão entre os acusados, desde a alta administração até ocupantes de diretorias e outros postos de chefia à época do acidente. A denúncia associa os delitos à cultura organizacional da empresa, que privilegiaria economia de recursos em detrimento da manutenção das aeronaves, de acordo com o MPF. Os nomes dos acusados não foram divulgados.

Também responderão pelos crimes dois funcionários que, embora sem cargos de comando, contribuíram para o acidente, segundo o Ministério Público. Outras quatro pessoas indiciadas pela Polícia Federal (PF) após as investigações firmaram acordos de não persecução penal e, por isso, não foram incluídas na denúncia.

Reparos precários

A denúncia afirma que os aviões tinham registros falsos de manutenção ou passavam por reparos precários, com uso de peças de baixa qualidade e sem rastreabilidade. Enquanto isso, equipes supostamente sofriam pressões permanentes para omitir dos livros de ocorrência as falhas que detectavam, seja durante os voos, seja nas inspeções em solo.

A empresa sabia que o modelo ATR 72-500, envolvido no acidente, não possui certificação ou homologação da fabricante para operar em condições críticas de gelo, diz ainda o MPF. Ainda assim, escalou a aeronave para cumprir o trajeto entre Cascavel (PR) e Guarulhos (SP) naquele 9 de agosto, quando alertas indicavam a formação de gelo severo ao longo da rota.

Além do problema de uso inadequado da aeronave, problemas no sistema de degelo provocaram a perda de sustentação do veículo no ar. Pilotos e gestores da Voepass conheciam as falhas do mecanismo havia pelo menos um ano, segundo o MPF, mas a falta de registro oficial das ocorrências permitia que o avião continuasse em operação.

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Tags:

Acidente são Paulo Acidente de Avião Justiça

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