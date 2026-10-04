ELEIÇÕES 2026

Da Austrália a Singapura: veja em quais países Lula e Flávio Bolsonaro lideram os votos no exterior

Brasileiros de seis países da Ásia e Oceania já encerraram a votação para presidente.

Wendel de Novais

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 11:35

Urna eletrônica usada pela Justiça Eleitoral Crédito: (Foto: Alejandro Zambrana/Secom/TSE)

Brasileiros que vivem na Ásia e na Oceania já encerraram a votação do primeiro turno das Eleições 2026 por causa da diferença de fuso horário. Os primeiros boletins de urna mostram vantagem de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em cinco dos seis países listados até o momento. Flávio Bolsonaro (PL) aparece à frente nas Filipinas. Os dados ainda são parciais e não representam a totalização dos votos no exterior.

Ao todo, 918.876 brasileiros que vivem fora do país estão aptos a votar neste domingo (4). O eleitorado está distribuído por 186 cidades de 134 países, e, no exterior, a votação é exclusiva para presidente e vice-presidente.

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Austrália

Com 26 das 29 seções apuradas, Lula soma 5.283 votos, contra 2.022 de Flávio Bolsonaro. Renan Santos aparece com 266 votos, seguido pelo Escritor Augusto Cury, com 276. Zema tem 117 e Ronaldo Caiado, 102.

Coreia do Sul

Lula aparece na liderança com 123 votos, o equivalente a 56,94%. Flávio Bolsonaro recebeu 72 votos (33,33%). Renan Santos e Ronaldo Caiado têm seis votos cada, enquanto o Escritor Augusto Cury também soma seis.

Filipinas

É o primeiro país da lista em que Flávio Bolsonaro aparece à frente. O candidato do PL recebeu 33 votos, ou 53,23% dos votos registrados. Lula teve 26 votos (41,94%). Renan Santos ficou com dois e Ronaldo Caiado, um.

Malásia

Lula lidera com 44 votos (53,66%), enquanto Flávio Bolsonaro aparece com 27 (32,93%). Renan Santos recebeu sete votos. O Escritor Augusto Cury teve três, enquanto Zema e Ronaldo Caiado registraram um voto cada.

Nova Zelândia

A maior vantagem percentual de Lula entre os países listados aparece na Nova Zelândia. O petista recebeu 234 votos, equivalentes a 70,48% dos votos registrados. Flávio Bolsonaro teve 64 (19,28%), seguido por Renan Santos, com 13.

Singapura

Lula também ficou à frente em Singapura, com 190 votos (54,60%). Flávio Bolsonaro recebeu 92 (26,44%). Renan Santos teve 22 votos, enquanto o Escritor Augusto Cury somou 21 e Zema, 12.

Apuração oficial começa às 17h

Os números que aparecem antes do encerramento da votação no Brasil são provenientes dos boletins de urna de seções que já concluíram a votação. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) explica que cada urna faz a própria apuração e gera um boletim; depois, os dados são reunidos na etapa de totalização.