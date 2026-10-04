Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Da Austrália a Singapura: veja em quais países Lula e Flávio Bolsonaro lideram os votos no exterior

Brasileiros de seis países da Ásia e Oceania já encerraram a votação para presidente.

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 11:35

Urna eletrônica usada pela Justiça Eleitoral registra a participação do cidadão nas eleições, informação que pode ser considerada na prova de vida do INSS
Urna eletrônica usada pela Justiça Eleitoral Crédito: (Foto: Alejandro Zambrana/Secom/TSE)

Brasileiros que vivem na Ásia e na Oceania já encerraram a votação do primeiro turno das Eleições 2026 por causa da diferença de fuso horário. Os primeiros boletins de urna mostram vantagem de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em cinco dos seis países listados até o momento. Flávio Bolsonaro (PL) aparece à frente nas Filipinas. Os dados ainda são parciais e não representam a totalização dos votos no exterior.

Ao todo, 918.876 brasileiros que vivem fora do país estão aptos a votar neste domingo (4). O eleitorado está distribuído por 186 cidades de 134 países, e, no exterior, a votação é exclusiva para presidente e vice-presidente.

Da "colinha" liberada ao treino na urna: tudo o que o eleitor precisa saber para o 1º turno das Eleições 2026

A regra do Tribunal Superior Eleitoral veda o acesso de eleitores com celulares ou câmeras na cabine de votação, O uso de anotações em papel com os números dos candidatos é um direito assegurado aos eleitores no dia do pleito. por (Foto: Ilustração, IA. gemini)
A digitação na urna eletrônica seguirá a sequência de cinco cargos políticos diferentes ao longo da votação por Ilustração, IA
O portal do órgão eleitoral disponibiliza uma plataforma interativa para treinar o ritmo de votação na urna eletrônica por (Foto: Ilustração, IA. gemini)
Debates presidenciais de 2026: regras do TSE, calendário do 1º turno e a estratégia do 'sim' ou 'não' dos candidatos por Foto: Ilustração/IA
O comportamento eleitoral em territórios-chave e centros urbanos atua como um termômetro indispensável para compreender as tendências de um pleito e a dinâmica de apuração dos votos. por Crédito: Ilustração, IA / Gemini
A escalada das agressões nos confrontos ao vivo desafia a Justiça Eleitoral e dificulta o acesso do eleitor a propostas concretas. por Crédito: Ilustração,IA/Gemini
público por Divulgação/TSE
STF valida cota de 30% dos fundos eleitorais para candidatos negros sob protestos de movimentos sociais que exigiam o dobro. por Foto: Thiago Fagundes/Agência Câmara
O avanço de 74% no eleitorado idoso coloca a terceira idade como o fator decisivo para as eleições de 2026. por Foto: Tomaz Silva / Agência Brasil
O fenômeno do título vazio: por que o jovem brasileiro está fugindo das urnas em 2026? por Marcelo Camargo/Agência Brasil
1 de 10
A regra do Tribunal Superior Eleitoral veda o acesso de eleitores com celulares ou câmeras na cabine de votação, O uso de anotações em papel com os números dos candidatos é um direito assegurado aos eleitores no dia do pleito. por (Foto: Ilustração, IA. gemini)

Austrália

Com 26 das 29 seções apuradas, Lula soma 5.283 votos, contra 2.022 de Flávio Bolsonaro. Renan Santos aparece com 266 votos, seguido pelo Escritor Augusto Cury, com 276. Zema tem 117 e Ronaldo Caiado, 102.

Coreia do Sul

Lula aparece na liderança com 123 votos, o equivalente a 56,94%. Flávio Bolsonaro recebeu 72 votos (33,33%). Renan Santos e Ronaldo Caiado têm seis votos cada, enquanto o Escritor Augusto Cury também soma seis.

Filipinas

É o primeiro país da lista em que Flávio Bolsonaro aparece à frente. O candidato do PL recebeu 33 votos, ou 53,23% dos votos registrados. Lula teve 26 votos (41,94%). Renan Santos ficou com dois e Ronaldo Caiado, um.

Malásia

Lula lidera com 44 votos (53,66%), enquanto Flávio Bolsonaro aparece com 27 (32,93%). Renan Santos recebeu sete votos. O Escritor Augusto Cury teve três, enquanto Zema e Ronaldo Caiado registraram um voto cada.

Nova Zelândia

A maior vantagem percentual de Lula entre os países listados aparece na Nova Zelândia. O petista recebeu 234 votos, equivalentes a 70,48% dos votos registrados. Flávio Bolsonaro teve 64 (19,28%), seguido por Renan Santos, com 13.

Singapura

Lula também ficou à frente em Singapura, com 190 votos (54,60%). Flávio Bolsonaro recebeu 92 (26,44%). Renan Santos teve 22 votos, enquanto o Escritor Augusto Cury somou 21 e Zema, 12.

Apuração oficial começa às 17h

Os números que aparecem antes do encerramento da votação no Brasil são provenientes dos boletins de urna de seções que já concluíram a votação. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) explica que cada urna faz a própria apuração e gera um boletim; depois, os dados são reunidos na etapa de totalização.

A divulgação oficial dos resultados das Eleições 2026 começa às 17h, no horário de Brasília. A partir daí, os dados do Brasil e do exterior serão incorporados à totalização nacional e poderão ser acompanhados em tempo real pelo sistema do TSE.

ACOMPANHE A APURAÇÃO AO VIVO DAS ELEIÇÕES 2026

Leia mais

Imagem - Mãe de Tabata Amaral é internada em estado grave após bater a cabeça em ato de campanha

Mãe de Tabata Amaral é internada em estado grave após bater a cabeça em ato de campanha

Imagem - Flávio Bolsonaro pede voto útil e faz alerta em caso de derrota: 'Imprensa será perseguida'

Flávio Bolsonaro pede voto útil e faz alerta em caso de derrota: 'Imprensa será perseguida'

Imagem - Nunes Marques derruba decisão de ministro e mantém candidatura de Deltan Dallagnol ao Senado

Nunes Marques derruba decisão de ministro e mantém candidatura de Deltan Dallagnol ao Senado

Tags:

Eleições 2026

Mais recentes

Imagem - Airbnb: Justiça mantém proibição de aluguel por temporada em condomínio

Airbnb: Justiça mantém proibição de aluguel por temporada em condomínio
Imagem - Família de motociclista morto após bater em postes recebe indenização de R$ 462 mil

Família de motociclista morto após bater em postes recebe indenização de R$ 462 mil
Imagem - Aposta que custou R$ 3,50 ganha R$ 1,8 milhão na Lotofácil; confira resultado

Aposta que custou R$ 3,50 ganha R$ 1,8 milhão na Lotofácil; confira resultado