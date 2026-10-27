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Da política ao futebol: saiba quem são e o que fazem os cinco filhos de Lula

Presidente, que completa 81 anos nesta terça-feira (27), tem cinco filhos de dois relacionamentos diferentes

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 27 de outubro de 2026 às 10:07

Lula tem cinco filhos
Lula tem cinco filhos Crédito: Reprodução

A família de Luiz Inácio Lula da Silva reúne uma jornalista, um biólogo, um psicólogo, um publicitário e um profissional de Educação Física. Pai de cinco filhos, o presidente mantém uma relação próxima com eles e é descrito pela família como um “paizão”. Nesta terça-feira (27), o petista completa 81 anos, após ser eleito para o quarto mandato à frente do Brasil.

Quatro dos filhos fizeram parte da família construída com Marisa Letícia, morta em 2017. Já Lurian nasceu do relacionamento com Miriam Cordeiro. Conheça as trajetórias dos cinco.

Lula com sua família

Lula e Marisa com os filhos Fabio, Luis Claudio e Sandro por Reprodução
Lula com os filhos Luís Cláudio, Fábio Luís, Sandro, neto Thiago e Marcos por Reprodução
Lula com a filha, Lurian, o genro e a neta por Reprodução
Lula entre a filha Lurian e o genro Danilo por Reprodução
Lurian com o filho, João Gabriel por Reprodução
Lula com o filho Luís Cláudio Lula da Silva e a nora por Reprodução
Lula com o caçula Luís Cláudio por Ricardo Stuckert/Presidência
Lula com o neto Thiago Trindade por Reprodução
Lula com a neta Bia por Reprodução
Lula com Jaja, a neta Bia e a bisneta Analua por Reprodução
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Lula e Marisa com os filhos Fabio, Luis Claudio e Sandro por Reprodução

Marcos Cláudio: psicologia, arte e passagem pela política

O mais velho, Marcos Cláudio Lula da Silva, de 55 anos, é filho de um relacionamento anterior de Marisa e foi formalmente adotado por Lula quando ainda era criança.

Psicólogo e artista gráfico, também seguiu carreira política: foi vereador em São Bernardo do Campo, no ABC paulista. Seu filho, Thiago Trindade, de 30 anos, é formado em Ciências Sociais e tem uma marca de roupas.

Lurian: jornalismo e atuação parlamentar

Única mulher entre os cinco irmãos, Lurian Cordeiro Lula da Silva tem 52 anos e é filha de Lula com a ex-namorada Miriam Cordeiro. Jornalista e filiada ao PT desde 1990, trabalha como assessora parlamentar e cursa mestrado na Universidade de Brasília (UnB).

Lurian é casada com o advogado Danilo Sampaio, com quem tem uma filha pré-adolescente. Também é mãe da comunicadora Bia Lula, de 31 anos, e de João Gabriel Lula, de 22. A família inclui ainda uma neta de 9 anos, filha de Bia.

Fábio Luís: da formação em Biologia aos negócios

Conhecido na imprensa como Lulinha, Fábio Luís Lula da Silva, de 51 anos, é o primeiro filho da união de Lula com Marisa Letícia. Formado em Biologia, atua como empresário e é pai de Pedro, de 16 anos, e Laura.

Sua mãe morreu em 2017, após sofrer um AVC hemorrágico causado pelo rompimento de um aneurisma cerebral.

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Sandro Luís: publicidade e vida discreta

Aos 47 anos, Sandro Luís Lula da Silva trabalha como publicitário e empresário. Entre os irmãos, é o único que mantém o perfil nas redes sociais fechado.

Também filho de Lula e Marisa, Sandro foi pai de Arthur, que morreu em 2019, aos 7 anos.

Luís Cláudio: carreira ligada ao futebol

O caçula, Luís Cláudio Lula da Silva, de 41 anos, tem formação em Educação Física e atua no marketing esportivo. Sua trajetória inclui trabalhos nas categorias de base do São Paulo e passagens por Palmeiras, Corinthians e Santos. No Amazonas, foi diretor de futebol do Parintins.

Pai de duas meninas de um relacionamento anterior, Luís Cláudio é casado com a pedagoga Tamyres Dutra. O casal espera uma filha, que receberá o nome de Liz.

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