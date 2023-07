Dado como morto pela mãe, funkeiro MC PH Realidades está vivo

O funkeiro MC PH Realidades está vivo. Após a mãe noticiar a morte dele em post nas redes sociais nesta quarta (12), o artista se manifestou por volta das 10h30 negando a informação. "Deus vive!", agradeceu.



No vídeo, a mãe se emociona ao contar como descobriu que o filho não tinha morrido.



“A gente foi para a delegacia para poder agilizar, com a funerária atrás da gente, o carro da funerária. Quando a gente chegou na porta da delegacia, o meu filho me liga de uma mata: ‘Mãe, eu estou escondido na mata. Eu não estou morto, estou vivo’”, disse a mãe do artista.