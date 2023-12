Damares Alves tem paralisia facial, é internada em Brasília e aguarda resultados de exames

A senadora Damares Alves (Republicanos-DF) foi internada após uma paralisia facial nesta quinta-feira, 7, no hospital DF Star, em Brasília. A unidade de saúde disse que a parlamentar deu entrada no local com "dor aguda neuropática ocasionada por herpes zoster". A previsão, de acordo com a assessoria da parlamentar, é que ela receba alta hospitalar nesta sexta-feira, 8.



O último boletim médico, divulgado na noite desta quinta, informou que Damares Alves estava "em tratamento medicamentoso, estável clinicamente". Na manhã desta sexta, a assessoria da senadora disse que ela passa bem e está aguardando os resultados de exames para ser liberada do hospital.