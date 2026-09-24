ELEIÇÕES 2026

Datafolha: Lula tem 40% e Flávio, 36%, no 1º turno

Em eventual segundo segundo turno, o presidente Lula tem 47% das intenções de voto e o senador Flávio, 45%

Estadão

Publicado em 24 de setembro de 2026 às 20:22

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL), líderes nas pesquisas de intenção de voto Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil/Partido Liberal

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem 40% das intenções de voto no primeiro turno da eleição presidencial, enquanto o senador Flávio Bolsonaro (PL) aparece com 36%, segundo pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira (24).

Em relação à pesquisa divulgada no dia 17 de setembro, Lula oscilou 1 ponto porcentual para cima - ele tinha 39%- e Flávio repetiu os 36%. A distância entre os dois passou de três pontos porcentuais para quatro pontos. Eles seguem tecnicamente empatados, considerando a margem de erro de dois pontos porcentuais, para mais ou para menos. O levantamento foi encomendado pela TV Globo e pelo jornal Folha de S.Paulo

O instituto foi a campo entre terça-feira, 22, e hoje. Foram ouvidos 2.002 eleitores e a pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código BR-00304/2026. A margem de erro é de 2 pontos porcentuais, sob um nível de confiança de 95% .

Em seguida, o escritor Augusto Cury (Avante) permanece em terceiro lugar, com 5%, seguido pelo ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD), com 4%, o influenciador Renan Santos (Missão), com 3%, e o ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo), com 1%. Brancos e nulos somam agora 5%.

Segundo turno

Em eventual segundo segundo turno da disputa pela Presidência da República, o presidente Lula tem 47% das intenções de voto, ante 45% do senador Flávio Bolsonaro.

Os dois permanecem tecnicamente empatados, considerando a margem de erro de dois pontos porcentuais, para mais ou para menos.

No levantamento anterior, divulgado em 17 de setembro, Lula tinha 46% e Flávio, 44%. Ambos oscilaram um ponto porcentual para cima, mantendo a distância de dois pontos entre eles.

Os entrevistados que pretendem votar em branco, anular ou não escolher nenhum dos dois passaram de 8% para 7%. Os indecisos permaneceram em 1%.