Datena se filia ao PSB em ato com presença de Tabata Amaral e Márcio França

O jornalista e apresentador de televisão, José Luiz Datena, se filiou nesta terça-feira, 19, ao Partido Socialista Brasileiro (PSB). A cerimônia de ingresso ocorreu na sede nacional da sigla, em Brasília, e contou com a presença do presidente nacional do PSB, Carlos Sigueira, do Vice-presidente da República e ministro da Indústria e Comércio, Geraldo Alckimin, e, também, do ministro da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, Márcio França.



Além deles, participaram a deputada federal e pré-candidata à Prefeitura de São Paulo, Tabata Amaral (PSB-SP). Datena pode compor a chapa da parlamentar como candidato à vice-prefeito.