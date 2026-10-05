NEGÓCIO

De boia fria a vendedor de picolé: conheça 12 empresários que começaram do zero e criaram grandes redes que faturam milhões

Com empréstimo da avó, vendas nas ruas ou negócios na garagem, eles construíram empresas de variados setores

Carol Neves

Publicado em 5 de outubro de 2026 às 12:56

Bruna Vasconi, fundadora do Peça Rara Crédito: Divulgação

Antes de comandar a rede de brechós Peça Rara, Bruna Vasconi pediu R$ 7 mil emprestados à avó para abrir uma loja de roupas infantis usadas. Delfino Golfeto, que trabalhou como boia-fria, começou com um restaurante na garagem de casa. Darlan Almeida vendeu picolés ainda criança e, anos depois, entrou no setor de telefonia.

Essas são algumas das trajetórias de 12 empresários que chegaram ao comando de grandes operações no Brasil. Entre eles, há quem tenha mudado de profissão, assumido uma empresa familiar em dificuldades ou aberto outro negócio após uma experiência malsucedida.

Segundo a pesquisa Global Entrepreneurship Monitor (GEM) 2025, realizada no Brasil pelo Sebrae e pela Anegepe, cerca de 43,8 milhões de brasileiros estavam envolvidos na criação ou manutenção de um negócio naquele ano, o equivalente a 31,6% da população adulta. Ter a própria empresa foi o segundo maior sonho dos brasileiros, citado por aproximadamente 40% dos adultos.

12 empresários que criaram negócios milionários 1 de 12

Bruna Vasconi, do Peça Rara

Na adolescência, Bruna Vasconi comprava roupas em São Paulo para vender às amigas em Brasília. Durante a faculdade de Psicologia, ampliou a variedade de produtos e passou a comercializar semijoias, cosméticos, potes e velas que ela mesma fazia.

Perto de concluir o curso e já mãe de dois filhos, pediu R$ 7 mil emprestados à avó para abrir um brechó infantil, abastecido com peças dos próprios filhos e de amigas. A primeira loja durou três meses. Depois, inaugurou o Peça Rara, que hoje tem mais de 130 unidades, 700 mil fornecedores e recebe cerca de 400 mil peças por mês. Em 2025, o faturamento superou R$ 300 milhões.

Delfino Golfeto, da Água Doce

Foi na garagem de casa, em Tupã, no interior paulista, que Delfino Golfeto abriu seu restaurante em 1990. O estabelecimento tinha 13 mesas e aproximadamente 900 rótulos de cachaça.

Antes de empreender, Golfeto trabalhou como boia-fria e se formou em Tecnologia de Açúcar e Álcool. Em 1993, adotou o modelo de franquias. Hoje, a Água Doce reúne 60 unidades em seis estados e registrou faturamento de R$ 110 milhões em 2025.

Darlan Almeida, da Casa do Celular

Darlan Almeida começou a vender picolés ainda criança, em Santarém, no Pará. Também foi camelô, locutor e distribuidor de panfletos antes de abrir uma pequena assistência técnica de celulares, aos 16 anos.

Até consolidar a Casa do Celular, enfrentou sete tentativas de negócios que não deram certo. A operação se expandiu e passou a trabalhar com franquias. Atualmente, a rede possui cerca de 400 lojas no Brasil.

Rogério Gabriel, do Grupo MoveEdu

A trajetória de Rogério Gabriel na educação começou depois do fechamento de sua empresa de informática. Criada em 1990, a Precisão chegou a oito lojas e figurou entre as 100 maiores empresas de tecnologia da informação do país, mas encerrou as atividades diante das mudanças no mercado e do avanço do comércio eletrônico.

Em 2004, Gabriel fundou a Prepara Cursos, inicialmente voltada ao ensino de informática. A expansão e a incorporação de outras marcas deram origem ao Grupo MoveEdu, que reúne mais de 1,2 mil escolas e já formou mais de 6 milhões de alunos. O faturamento em 2025 foi de R$ 500 milhões.

Alan Ladeia, da Carflix

Depois de trabalhar como vendedor de carros e passar por grandes grupos automotivos, Alan Ladeia criou a Carflix em 2016, inicialmente como uma plataforma digital de intermediação de seminovos.

Durante a pandemia, a empresa perdeu R$ 5 milhões em aportes previstos, fechou unidades e demitiu 40 funcionários. Ladeia decidiu adotar o modelo de franquias para manter o negócio. Em menos de um ano, havia oito unidades em operação.

Atualmente, a Carflix tem faturamento de R$ 250 milhões, com 30 unidades abertas e outras 20 em implantação. A empresa projeta alcançar R$ 600 milhões em 2026.

Antônio Carlos Guarini Perpétuo, do Supera

Formado em Engenharia pelo ITA, Antônio Carlos Guarini Perpétuo vendeu batatinhas em frente à faculdade e teve lojas de calçados antes de fundar o Supera.

A ideia surgiu em 2006, quando buscava alternativas para ajudar o filho, que apresentava dificuldades de concentração na escola. Ao conhecer o ábaco, passou a estudar a estimulação cognitiva e reuniu pedagogos e neurocientistas para desenvolver uma metodologia própria.

A primeira unidade foi aberta em São José dos Campos, no interior de São Paulo. Com expansão por franquias, a rede ultrapassou 250 unidades, já atendeu 280 mil alunos e faturou R$ 187 milhões em 2025. O plano é implantar ao menos 150 novas unidades até 2028.

André Belz, da Rockfeller

André Belz era dentista quando começou a vender cursos de idiomas para complementar a renda. O interesse pelo setor de educação o levou a deixar a profissão e abrir a primeira Rockfeller Language Center com os sócios Renata e Romeu Morais.

A rede adotou uma metodologia voltada à conversação e quase dobrou de tamanho durante a pandemia, com o uso de tecnologia e plataformas digitais. Hoje, conta com mais de 100 unidades e fatura R$ 85 milhões. A previsão é abrir outras 15 unidades em 2026.

Fábio Roth, do Grupo FROTH

Aos 14 anos, Fábio Roth vendia picolés nas ruas. Antes do primeiro emprego formal, também comercializou mel e roupas de porta em porta. Mais tarde, conciliou trabalho e família com a faculdade de Administração.

Em 2016, assumiu a reestruturação da 5àsec no Brasil e, posteriormente, criou a LavPop. Hoje, é fundador e CEO do Grupo FROTH, responsável pelas duas marcas, que somam 800 lavanderias no país.

Filipe Sisson, da iGUi

Filipe Sisson trabalhava desde a adolescência na pequena empresa de piscinas da família. Aos 19 anos, assumiu a gestão após um acidente sofrido pelo pai.

Em cinco anos, a companhia saiu de uma situação de falência para a liderança do mercado brasileiro. Nesse período, as vendas passaram de 700 para mais de 3 mil piscinas por ano.

Posteriormente, Sisson criou a iGUi, que está presente em mais de 54 países e já vendeu 1,4 milhão de piscinas. A marca reúne mais de 1.200 operações entre fábricas, lojas e franquias nos cinco continentes.

Luciana Melo, do Café Cultura

Luciana Melo cresceu entre as lavouras de café da família, em Andradas, no sul de Minas Gerais. Depois de trabalhar em multinacionais, como a Gillette, decidiu empreender com o marido, Joshua Stevens.

Os dois compraram uma pequena cafeteria na Lagoa da Conceição, em Florianópolis. Após uma semana de funcionamento, fecharam o estabelecimento para reformular a operação.

O Café Cultura foi criado em 2004 e hoje tem mais de 50 unidades. A rede comercializa mais de 7 milhões de xícaras de café por ano.

Reinaldo Varela, do Divino Fogão

Reinaldo Varela deixou Mirandópolis, no interior paulista, e se mudou para São Paulo em 1984. A saudade da comida da infância o levou a abrir um restaurante com os primos em Pinheiros, com receitas da avó e referências das fazendas onde cresceu.

Depois de assumir o negócio com a esposa, Nani Scaburi Varela, investiu na expansão e, posteriormente, nas franquias. O Divino Fogão tem mais de 260 pontos de venda no Brasil e registrou crescimento de 22% no primeiro semestre de 2026.

Ana Medici, da LiveIn Shop

Jornalista e também formada em Economia, Ana Medici apresentou telejornais e outros programas de televisão antes de criar a LiveIn Shop (LIS), startup voltada ao uso de vídeos no comércio digital.