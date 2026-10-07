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De ‘Débora do Batom’ a Clezão: veja quem está preso, solto e morto entre os condenados por Moraes pelo 8 de janeiro após três anos

Personagens que ganharam notoriedade durante as invasões tiveram destinos diferentes após os processos no STF

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 7 de outubro de 2026 às 10:56

Veja como estão os condenados pelo 8 de janeiro
Veja como estão os condenados pelo 8 de janeiro Crédito: Reprodução

Após os atos de 8 de janeiro de 2023, 1.399 pessoas foram condenadas pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) por participação nos episódios. Segundo balanço divulgado no início de janeiro deste ano, 179 condenados estavam presos, sendo 114 em regime fechado e 50 em prisão domiciliar.

Entre os réus estão o ex-presidente Jair Bolsonaro e 28 ex-integrantes de seu governo, condenados no processo relacionado à tentativa de golpe. Outros nomes, porém, ganharam notoriedade por episódios específicos registrados durante a invasão das sedes dos Três Poderes. As situações dessas pessoas são diferentes e incluem prisão em regime fechado, prisão domiciliar, liberdade provisória e até morte.

Atos antidemocráticos do 8 de janeiro

Grupo invadiu Congresso, STF e Palácio do Planalto por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Móveis e janelas danificadas no Palácio do Planalto por Marcelo Camargo/Agência Brasil
8 de janeiro por Joédson Alves/Agência Brasil
Manifestantes invadem prédios públicos na praça dos Três Poderes por Joedson Alves/Agencia Brasil
O STF iniciou o julgamento de mais 12 acusados pelos atos antidemocráticos de 8 de janeiro por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Ato de 8 de janeiro por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Até o momento, seis dos dez ministros se manifestaram pela condenação do grupo por Marcelo Camargo/ Agência Brasil
Atos do 8 de janeiro por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Ao todo são sete réus, cinco presos no Palácio do Planalto e dois dentro do Congresso Nacional. por Marcelo Camargo/ Agência Brasil
Ataques do 8 de janeiro por Joedson Alves/Agência Brasil
Atos aconteceram pós eleição por Joedson Alves/Agência Brasil
Atos aconteceram em 8 de janeiro por Joedson Alves/Agência Brasil
Atos de 8 de janeiro são alvo de investigação por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Atos de 8 de janeiro em Brasília por Marcelo Camargo/Agência Brasil
baiana que pichou 'perdeu, mané' na estátua da Corte no 8 de janeiro por Reprodução
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Grupo invadiu Congresso, STF e Palácio do Planalto por Marcelo Camargo/Agência Brasil

Regime fechado

Antônio Cláudio Alves Ferreira foi identificado destruindo o relógio histórico de Balthazar Martinot, levado ao Brasil por Dom João VI em 1808 e que estava no Palácio do Planalto. Condenado a 17 anos de prisão, ele chegou a deixar temporariamente o presídio em Uberlândia (MG), em 2025, após uma decisão da Justiça de execução penal de Minas Gerais. A soltura, porém, foi revogada no mesmo mês por Alexandre de Moraes.

Antônio Cláudio Alves Ferreira foi condenado pelo 8 de janeiro

Antônio Cláudio Alves Ferreira foi condenado pelo 8 de janeiro por Reprodução
Antônio Cláudio Alves Ferreira foi condenado pelo 8 de janeiro por Reprodução
Antônio Cláudio Alves Ferreira foi condenado pelo 8 de janeiro por Reprodução
Antônio Cláudio Alves Ferreira foi condenado pelo 8 de janeiro por Reprodução
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Antônio Cláudio Alves Ferreira foi condenado pelo 8 de janeiro por Reprodução

Ana Priscila Silva de Azevedo foi apontada pelas investigações como uma das principais organizadoras e influenciadoras digitais dos atos, com atuação em grupos do Telegram. Ela recebeu uma condenação de 17 anos. A defesa apresentou pedidos de soltura e recursos, mas as solicitações de liberdade provisória foram negadas pelo STF.

Ana Priscila Silva de Azevedo foi condenada pelo 8 de janeiro

Ana Priscila Silva de Azevedo foi condenada pelo 8 de janeiro por Reprodução
Ana Priscila Silva de Azevedo foi condenada pelo 8 de janeiro por Reprodução
Ana Priscila Silva de Azevedo foi condenada pelo 8 de janeiro por Reprodução
Ana Priscila Silva de Azevedo foi condenada pelo 8 de janeiro por Reprodução
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Ana Priscila Silva de Azevedo foi condenada pelo 8 de janeiro por Reprodução

Outro nome que ganhou destaque foi Marcelo Fernandes Lima, filmado carregando uma réplica da Constituição de 1988 retirada do STF e posteriormente devolvida. Ele foi condenado em fevereiro de 2025, quando ainda estava foragido. No mês seguinte, acabou localizado pela Polícia Federal em São Lourenço (MG) e preso em cumprimento a um mandado expedido pelo Supremo.

Marcelo Fernandes Lima foi condenado pelo 8 de janeiro

Marcelo Fernandes Lima foi condenado pelo 8 de janeiro por Reprodução
Marcelo Fernandes Lima foi condenado pelo 8 de janeiro por Reprodução
Marcelo Fernandes Lima foi condenado pelo 8 de janeiro por Reprodução
Marcelo Fernandes Lima foi condenado pelo 8 de janeiro por Reprodução
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Marcelo Fernandes Lima foi condenado pelo 8 de janeiro por Reprodução

Nelson Ribeiro Fonseca Júnior ficou conhecido por retirar da Câmara dos Deputados uma bola autografada pelo jogador Neymar, que estava exposta como presente oficial. Preso preventivamente durante as investigações, ele foi condenado em junho de 2025 e permanece no sistema prisional, cumprindo a pena inicialmente em regime fechado.

Nelson Ribeiro Fonseca subtraiu bola autografada por Neymar durante o 8 de janeiro

Nelson Ribeiro Fonseca subtraiu bola autografada por Neymar durante o 8 de janeiro por Reprodução
Nelson Ribeiro Fonseca subtraiu bola autografada por Neymar durante o 8 de janeiro por Reprodução
Nelson Ribeiro Fonseca subtraiu bola autografada por Neymar durante o 8 de janeiro por Reprodução
Nelson Ribeiro Fonseca subtraiu bola autografada por Neymar durante o 8 de janeiro por Reprodução
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Nelson Ribeiro Fonseca subtraiu bola autografada por Neymar durante o 8 de janeiro por Reprodução

Prisão domiciliar

Maria de Fátima Mendonça Jacinto Souza, conhecida como “Fátima de Tubarão”, ficou conhecida depois de aparecer em um vídeo dizendo que iria “quebrar tudo”. A catarinense foi condenada pelo STF a 17 anos por crimes como golpe de Estado e dano qualificado. Em abril de 2026, Moraes autorizou que ela passasse a cumprir a pena em prisão domiciliar.

Fátima de Tubarão foi condenada pelo 8 de janeiro

Fátima de Tubarão foi condenada pelo 8 de janeiro por Reprodução
Fátima de Tubarão foi condenada pelo 8 de janeiro por Reprodução
Fátima de Tubarão foi condenada pelo 8 de janeiro por Reprodução
Fátima de Tubarão foi condenada pelo 8 de janeiro por Reprodução
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Fátima de Tubarão foi condenada pelo 8 de janeiro por Reprodução

Débora Rodrigues dos Santos, a “Débora do Batom”, também deixou o sistema prisional. A cabeleireira ficou conhecida depois de escrever “Perdeu, mané” com batom na Estátua da Justiça, em frente ao STF. Condenada a 14 anos, ela teve a progressão de regime autorizada por Moraes após a consideração dos dias de pena reduzidos por trabalho, leitura e aprovação no Enem.

Débora do Batom

Débora do Batom com os filhos por Reprodução
Débora do Batom escreveu 'Perdeu, Mané' em estátua por Reprodução
Débora do Batom foi condenada por Reprodução
Débora com a irmã Claudia por Reprodução
Débora do Batom por Reproduçaõ
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Débora do Batom com os filhos por Reprodução

Liberdade provisória

William da Silva Lima ganhou notoriedade pelas imagens em que aparece usando e carregando uma das togas dos ministros do STF. Ele respondeu ao processo com tornozeleira eletrônica e, depois de permanecer preso preventivamente, recebeu de Moraes liberdade provisória condicionada ao cumprimento de medidas cautelares.

William da Silva Lima roubou togas do STF no 8 de janeiro
William da Silva Lima roubou togas do STF no 8 de janeiro Crédito: Reprodução

Um caso que terminou em morte

Cleriston Pereira da Cunha, conhecido como Clezão, também fazia parte do grupo que invadiu o Congresso Nacional. A denúncia atribuiu a ele e a outros integrantes do grupo o uso de substâncias inflamáveis para provocar incêndios no Salão Verde da Câmara. Clezão morreu após sofrer um mal súbito no Complexo Penitenciário da Papuda. Naquele momento, ele estava preso preventivamente e aguardava julgamento.

Os casos mostram diferentes desdobramentos judiciais entre pessoas que se tornaram conhecidas por episódios específicos durante os atos de 8 de janeiro. Enquanto alguns permanecem no sistema prisional, outros passaram a cumprir medidas em casa ou obtiveram liberdade provisória.

Clezão foi preso pelo 8 de janeiro e morreu esperando julgamento

Clezão foi preso pelo 8 de janeiro e morreu esperando julgamento por Reprodução
Clezão foi preso pelo 8 de janeiro e morreu esperando julgamento por Reprodução
Clezão foi preso pelo 8 de janeiro e morreu esperando julgamento por Reprodução
Clezão foi preso pelo 8 de janeiro e morreu esperando julgamento por Reprodução
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Clezão foi preso pelo 8 de janeiro e morreu esperando julgamento por Reprodução

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Tags:

8 de Janeiro Integrantes Condenados Ataque ao stf Invasão ao Congresso

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