POLÍTICA

De imigrantes a deputados: conheça sete brasileiros eleitos nos EUA

Todos os eleitos são democratas e vão ocupar cadeiras legislativas em quatro estados americanos

Thais Borges

Publicado em 4 de novembro de 2026 às 13:34

Conheça os brasileiros eleitos deputados nos EUA, nas eleições de meio de mandato Crédito: Reprodução

Pelo menos brasileiros foram eleitos deputados nas eleições de meio de mandato dos Estados Unidos (midterms), realizadas na última terça-feira (3). Todos são filiados ao Partido Democrata e conquistaram vagas em quatro estados americanos: Massachusetts, Connecticut, Nevada e Flórida.

Massachusetts concentrou o maior número de representantes brasileiros, com quatro eleitos: Priscila Sousa, Rita Mendes, Lorena Betts e Danillo Sena. Três deles já ocupavam cadeiras na Câmara estadual e conseguiram a reeleição.

Também garantiram novos mandatos Farley Santos, representante de Connecticut, e Elaine Marzola, de Nevada. Já Felipe Sousa-Lazaballet, que é filho de cearenses, disputou uma eleição pela primeira vez e venceu uma concorrida disputa na Flórida, estado historicamente dominado pelos republicanos.

Quem são os brasileiros eleitos deputados nas eleições americanas de meio de mandato 1 de 14

Conheça os sete brasileiros eleitos:

Felipe Sousa-Lazaballet

Nascido em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, Felipe Sousa-Lazaballet mora nos Estados Unidos desde os 14 anos. Ele chegou ao país acompanhado da mãe, que trabalhava como empregada doméstica. Aos 26 anos, recebeu autorização para trabalhar legalmente. A cidadania americana, no entanto, só veio em 2021, após a obtenção do green card.

Aos 40 anos, o brasileiro acumula atuação em organizações de defesa dos direitos dos imigrantes e da comunidade LGBTQIAPN+. Também trabalhou durante cinco anos na administração do prefeito de Orlando, o democrata Buddy Dyer. Esta foi sua primeira candidatura a um cargo eletivo.

Priscila Sousa

Priscila Sousa nasceu em Ipatinga (MG), mas imigrou para os Estados Unidos aos sete anos. Ela cresceu em Framingham, cidade no estado de Massachusetts com uma expressiva comunidade brasileira. Aos 38 anos, é formada em Ciência Política, Relações Internacionais e Inglês pela Simmons University.

Ela ocupa uma cadeira na Câmara dos Representantes de Massachusetts desde janeiro de 2023, representando o 6º distrito de Middlesex. Com a vitória nas eleições, garantiu mais um mandato de dois anos.

Rita Mendes

Natural de Conselheiro Pena (MG), Rita Mendes chegou aos Estados Unidos em 2002, acompanhada dos pais e sem falar inglês. A família se estabeleceu em Brockton, cidade que ela representa atualmente na Câmara estadual de Massachusetts.

Hoje com 42 anos, ela tem formação em Direito e trabalha como advogada e corretora de imóveis. Antes de ser eleita para o mandato estadual, em janeiro de 2023, já tinha sido parte do Conselho Municipal de Brockton (o equivalente a uma Câmara de Vereadores), em 2019.

Danillo Sena

Pernambucano de Timbaúba, Danillo Sena foi para os Estados Unidos em 2001, aos 14 anos. Ele imigrou para viver com a mãe em Acton, Massachusetts. Conseguiu o green card e a cidadania americana em 2018.

O brasileiro ocupa uma cadeira na Câmara dos Representantes de Massachusetts desde junho de 2020 e representa o 37º distrito de Middlesex. Agora, foi sua reeleição.

Lorena Betts

Natural de Mato Grosso, Lorena Betts vive nos Estados Unidos há 15 anos. No Brasil, trabalhava na área de enfermagem, mas, nos EUA, já foi babá e, posteriormente, estudou Ciências Políticas.

Casada e mãe de três filhos, conquistou uma cadeira pelo 16º distrito de Middlesex, na Câmara dos Representantes de Massachusetts.

Farley Santos

Farley Santos foi reeleito para a Câmara dos Representantes de Connecticut, onde está desde 2023. Ele representa o 109º distrito estadual, na cidade de Danbury, que também é outra área de expressiva comunidade brasileira.

O parlamentar chegou aos Estados Unidos aos 7 anos e viveu parte da infância como imigrante sem documentação. Farley é casado e pai de uma menina.

Elaine Marzola

Nascida no Rio de Janeiro, Elaine Marzola foi eleita pela terceira vez. Ela chegou a Las Vegas ainda criança, em 1984, acompanhada dos pais.