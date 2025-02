VEJA ONDE CHOVE

De Norte a Sul: 13 estados brasileiros serão atingidos por tempestades neste fim de semana

Vai chover em grande parte do Brasil até domingo (2). O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) está com alerta laranja de perigo para chuvas intensas que atingem do norte do Amapá até o extremo norte paranaense. Ao todo, 12 estados brasileiros e o Distrito Federal serão afetados (veja lista abaixo). Veja aqui como se proteger em caso de raios e trovoadas.>