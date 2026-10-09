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Debate presidencial da Record com Lula e Flávio Bolsonaro é cancelado

Emissora cancelou encontro previsto para domingo (11) por incompatibilidade de agendas entre Lula e Flávio Bolsonaro;

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 9 de outubro de 2026 às 18:53

Lula e Flávio Bolsonaro
Lula e Flávio Bolsonaro Crédito: Divulgação

O primeiro debate presidencial do segundo turno das eleições de 2026 foi cancelado. O encontro estava previsto para o próximo domingo (11), às 21h, na TV Record.

De acordo com a emissora, o cancelamento ocorreu devido à incompatibilidade de agendas dos candidatos que disputam a Presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL).

Diante da ausência dos candidatos, o debate organizado pelo grupo de emissoras formado por SBT, RedeTV! e CNN Brasil também deve ser cancelado, segundo informações da Folha de S.Paulo. O encontro está marcado para a próxima quinta-feira (15).

Além desses, estão previstos outros dois debates para o segundo turno. O primeiro está agendado para o dia 18, na Band, e o segundo, para o dia 23, na TV Globo.

Famosos que se elegeram nas Eleições 2026

Thammy Miranda (PSD) foi eleito deputado estadual por São Paulo nas eleições de 2026, com 84.330 votos por Reprodução/Redes Sociais
Ana Elisa Santos Silva, 21 anos, do PT, foi eleita a deputada federal mais jovem por Minas Gerais, com cerca de 524 mil votos por Reprodução/Redes Sociais
Mario Frias (PL) recebeu 91.403 votos nas eleições de 2026, sendo reeleito deputado federal por São Paulo por Reprodução
Luiz Philippe de Orleans e Bragança (PL) foi eleto deputado federal de São Paulo com 187.743 votos por Divulgação
Danrlei (PSD) recebeu 105.079 votos nas eleições de 2026 e foi eleito deputado federal pelo Rio Grande do Sul por Reprodução/Redes Sociais
Irmão de Bruno, Thiago Gagliasso (PL) foi eleito deputado federal pelo Rio de Janeiro com 67.700 votos  por Reprodução/Redes Sociais
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Thammy Miranda (PSD) foi eleito deputado estadual por São Paulo nas eleições de 2026, com 84.330 votos por Reprodução/Redes Sociais

No primeiro turno, o tradicional debate da Globo foi cancelado no próprio dia em que seria realizado. A emissora atribuiu a decisão à insegurança jurídica provocada por duas determinações judiciais recebidas poucas horas antes do programa.

A primeira decisão, da ministra Estela Aranha, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), impediu a emissora de exibir no cenário o púlpito vazio destinado ao presidente e candidato à reeleição Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que havia informado que não participaria do debate. A medida também proibia os demais participantes de direcionar perguntas ao candidato ausente.

Após a divulgação da decisão, Flávio Bolsonaro (PL) anunciou que também não participaria do encontro.

A segunda decisão foi proferida pelo ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que garantiu a participação do candidato Renan Santos (Missão) após um pedido apresentado pelo partido Solidariedade.

As regras estabelecidas para o debate previam o convite aos candidatos cujos partidos tivessem representação de pelo menos cinco parlamentares no Congresso Nacional. Com base nesse critério, haviam sido convidados inicialmente Augusto Cury (Avante), Flávio Bolsonaro (PL), Ronaldo Caiado (PSD) e Lula (PT).

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