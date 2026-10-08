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Débora do Batom detalha dias na prisão após ir para o regime semiaberto: ‘Paredes sujas de fezes e sangue’

Baiana condenada pelos atos de 8 de janeiro diz ter enfrentado frio, fome e dificuldades para dormir

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 8 de outubro de 2026 às 09:03

Débora do Batom
Débora do Batom Crédito: Revista Oeste

Débora Rodrigues, conhecida como “Débora do Batom”, relatou as condições que afirma ter enfrentado nos primeiros dias após ser presa por participação nos atos de 8 de janeiro de 2023. Em entrevista à TV Oeste após deixar a prisão, a cabeleireira baiana contou que foi levada por um policial até a região de Piracicaba e, posteriormente, encaminhada para uma unidade prisional em Mogi Guaçu, onde permaneceu por cerca de uma semana.

Segundo Débora, os primeiros dias foram marcados por dificuldades para dormir e por dores no estômago. Ela conta que passou horas ajoelhada ao lado da cama até conseguir adormecer. “A minha posição preferida, como começou a me dar dor de estômago, era ajoelhada. Ajoelhada ao lado da cama, e eu fiquei assim por horas, até adormecer ajoelhada mesmo”, relatou.

A cabeleireira também descreveu as condições da cela. Segundo ela, as paredes estavam “bastante sujas de fezes e sangue” e o espaço não tinha iluminação. Débora afirmou ainda que ficou sozinha na cela e teve dificuldades para se alimentar. “Eu fiquei com isso, passando frio, não conseguia comer, comida da cadeia”, contou.

Débora do Batom

Débora do Batom escreveu 'Perdeu, Mané' em estátua por Reprodução
Débora do Batom por Reprodução
Débora do Batom por Revista Oeste
Débora do Batom com os filhos por Reprodução
Débora do Batom foi condenada por Reprodução
Débora com a irmã Claudia por Reprodução
Débora do Batom por Reproduçaõ
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Débora do Batom escreveu 'Perdeu, Mané' em estátua por Reprodução

Outro episódio relatado por Débora ocorreu durante o procedimento de entrada na unidade prisional. Ela afirma que precisou passar por procedimentos que considerou constrangedores para ser revistada pelas agentes penitenciárias. Na ocasião, segundo a cabeleireira, ela estava menstruada, o que teria aumentado o constrangimento vivido naquele momento.

A cabeleireira relatou ainda um episódio envolvendo o kit de higiene e cobertor recebido na prisão. Segundo ela, o material estava molhado de urina e, por isso, não conseguia utilizá-lo para se cobrir durante a noite. “Eu achei que era alguma goteira”, disse. Depois, segundo o relato, percebeu que o líquido era urina.

Natural de Irecê, na Bahia, Débora foi presa preventivamente em março de 2023, durante a Operação Lesa Pátria. Ela acabou condenada a 14 anos de prisão por cinco crimes relacionados aos atos de 8 de janeiro. Entre eles estão abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, deterioração de patrimônio tombado e associação criminosa armada.

A cabeleireira estava em prisão domiciliar desde março de 2025 e, nesta semana, teve autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes a progressão para o regime semiaberto, após manifestação favorável da Procuradoria-Geral da República. Apesar da mudança de regime, ela permanece em prisão domiciliar, considerada uma modalidade mais benéfica no caso.

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Tags:

Perdeu Mané Débora do Batom 8 de Janeiro

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