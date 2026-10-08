8 DE JANEIRO

Débora do Batom detalha dias na prisão após ir para o regime semiaberto: ‘Paredes sujas de fezes e sangue’

Baiana condenada pelos atos de 8 de janeiro diz ter enfrentado frio, fome e dificuldades para dormir

Wendel de Novais

Publicado em 8 de outubro de 2026 às 09:03

Débora do Batom Crédito: Revista Oeste

Débora Rodrigues, conhecida como “Débora do Batom”, relatou as condições que afirma ter enfrentado nos primeiros dias após ser presa por participação nos atos de 8 de janeiro de 2023. Em entrevista à TV Oeste após deixar a prisão, a cabeleireira baiana contou que foi levada por um policial até a região de Piracicaba e, posteriormente, encaminhada para uma unidade prisional em Mogi Guaçu, onde permaneceu por cerca de uma semana.

Segundo Débora, os primeiros dias foram marcados por dificuldades para dormir e por dores no estômago. Ela conta que passou horas ajoelhada ao lado da cama até conseguir adormecer. “A minha posição preferida, como começou a me dar dor de estômago, era ajoelhada. Ajoelhada ao lado da cama, e eu fiquei assim por horas, até adormecer ajoelhada mesmo”, relatou.

A cabeleireira também descreveu as condições da cela. Segundo ela, as paredes estavam “bastante sujas de fezes e sangue” e o espaço não tinha iluminação. Débora afirmou ainda que ficou sozinha na cela e teve dificuldades para se alimentar. “Eu fiquei com isso, passando frio, não conseguia comer, comida da cadeia”, contou.

Débora do Batom 1 de 7

Outro episódio relatado por Débora ocorreu durante o procedimento de entrada na unidade prisional. Ela afirma que precisou passar por procedimentos que considerou constrangedores para ser revistada pelas agentes penitenciárias. Na ocasião, segundo a cabeleireira, ela estava menstruada, o que teria aumentado o constrangimento vivido naquele momento.

A cabeleireira relatou ainda um episódio envolvendo o kit de higiene e cobertor recebido na prisão. Segundo ela, o material estava molhado de urina e, por isso, não conseguia utilizá-lo para se cobrir durante a noite. “Eu achei que era alguma goteira”, disse. Depois, segundo o relato, percebeu que o líquido era urina.

Natural de Irecê, na Bahia, Débora foi presa preventivamente em março de 2023, durante a Operação Lesa Pátria. Ela acabou condenada a 14 anos de prisão por cinco crimes relacionados aos atos de 8 de janeiro. Entre eles estão abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, deterioração de patrimônio tombado e associação criminosa armada.