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Débora do Batom pode ganhar liberdade condicional em abril de 2027

Baiana está em prisão domiciliar desde março de 2025

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 9 de outubro de 2026 às 22:21

Débora do Batom escreveu 'Perdeu, Mané' em estátua
Débora do Batom escreveu 'Perdeu, Mané' em estátua Crédito: Reprodução

Após o reconhecimento da redução de sua pena, a baiana Débora Rodrigues dos Santos, conhecida como Débora do Batom, poderá solicitar o livramento condicional em cerca de seis meses.

Segundo informações do portal Metrópoles, a cabeleireira poderá requerer o benefício a partir de abril de 2027, caso o novo cálculo da pena seja aprovado pelo Supremo Tribunal Federal (STF). A concessão dependerá de autorização judicial.

Débora está em prisão domiciliar desde março de 2025 e, nesta semana, recebeu autorização do ministro Alexandre de Moraes para progredir ao regime semiaberto, após manifestação favorável da Procuradoria-Geral da República. Apesar da mudança de regime, ela permanece em prisão domiciliar, considerada uma modalidade mais benéfica no caso.

Débora do Batom

Débora do Batom escreveu 'Perdeu, Mané' em estátua por Reprodução
Débora do Batom por Reprodução
Débora do Batom por Revista Oeste
Débora do Batom com os filhos por Reprodução
Débora do Batom foi condenada por Reprodução
Débora com a irmã Claudia por Reprodução
Débora do Batom por Reproduçaõ
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Débora do Batom escreveu 'Perdeu, Mané' em estátua por Reprodução

A cabeleireira também obteve uma redução de quatro dias da pena pela leitura de Ouça a sua voz, do escritor indiano Prem Rawat.

O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) encaminhou o novo cálculo ao STF. A contagem prevê uma redução total de 214 dias da pena, equivalente a sete meses e quatro dias.

Até o momento, Débora cumpriu cerca de três anos, seis meses e 22 dias de pena. Restam nove anos, dez meses e quatro dias a serem cumpridos.

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Em abril de 2027, ela terá cumprido o tempo necessário para solicitar o livramento condicional, conforme o cálculo encaminhado ao STF. Um eventual pedido ainda precisará ser analisado pelo ministro Alexandre de Moraes.

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