JUSTIÇA

Decisão do STJ permite aumentar aposentadoria e receber atrasados do INSS; veja quem tem direito

Revisão depende das regras e do cálculo aplicado em cada caso

Carol Neves

Publicado em 21 de outubro de 2026 às 09:24

Meu INSS Crédito: (Foto: Ministério da Previdência Social/Gov.br)

Uma regra de cálculo que pode diminuir o valor da aposentadoria foi afastada pela 2ª Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no caso de um segurado do INSS. Por unanimidade, os ministros determinaram que o benefício fosse recalculado, com pagamento das diferenças atrasadas, segundo informações do Portal Previdenciarista.

O julgamento pode interessar a outros aposentados que tiveram a média salarial reduzida pelo chamado divisor mínimo. O alcance da decisão, porém, depende das condições de cada benefício: não há aumento automático para todos os segurados.

No processo, o trabalhador havia preenchido os requisitos para se aposentar entre 13 de novembro de 2019, quando a Reforma da Previdência entrou em vigor, e 5 de maio de 2022, data de publicação da Lei 14.331/2022. Ele também contava com mais de 15 anos de contribuição anteriores a julho de 1994.

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Ao analisar essas circunstâncias, o tribunal considerou que havia uma lacuna na legislação sobre a aplicação do divisor mínimo naquele intervalo. Por isso, entendeu que a regra não deveria ser usada para reduzir a média salarial do segurado.

A decisão foi tomada no Recurso Especial 2.193.427/RS, sob relatoria da ministra Maria Thereza de Assis Moura.

Como o divisor pode reduzir a aposentadoria

O valor inicial da aposentadoria depende da média dos salários de contribuição. O divisor mínimo interfere nessa conta ao estabelecer um número mínimo pelo qual os valores devem ser divididos.

Desde 2022, a legislação prevê o uso de um divisor de 108 contribuições para determinadas aposentadorias. Isso significa que, mesmo quando o segurado tem menos recolhimentos no período considerado, a divisão pode ser feita por 108.

Ao utilizar um número superior à quantidade de contribuições efetivamente incluídas na conta, o cálculo pode resultar em uma média menor e, consequentemente, reduzir o benefício.

A discussão analisada pelo STJ se concentra no intervalo entre a reforma de 2019 e a mudança legislativa de 2022. No caso julgado, o tribunal determinou que o INSS refizesse o cálculo sem aplicar o divisor mínimo.

Quem pode se enquadrar na revisão

Para avaliar se o entendimento pode beneficiar outro aposentado, é necessário identificar quando ele cumpriu os requisitos para a aposentadoria e se o INSS utilizou o divisor mínimo na concessão.

Ter contribuições anteriores a julho de 1994, por si só, não assegura o direito à revisão. Também é preciso examinar a regra adotada e verificar se a retirada do divisor produziria um valor maior.

O Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS), a carta de concessão e a memória de cálculo permitem conferir o histórico de recolhimentos e os critérios usados pelo INSS. Esses documentos podem subsidiar uma análise individual por um profissional especializado em direito previdenciário.