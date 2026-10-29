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Declaração de Flávio como 'presidente eleito' causa incômodo no governo Trump, diz coluna

Integrante da administração americana teria dito que a postura do senador não era desejada por Washington

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 29 de outubro de 2026 às 12:32

Flávio Bolsonaro
Flávio Bolsonaro Crédito: KEBEC NOGUEIRA/METRÓPOLES @kebecfotografo

A declaração de Flávio Bolsonaro (PL) de que seria “o verdadeiro presidente eleito do Brasil” provocou incômodo nos bastidores do governo Donald Trump, segundo a coluna de Patrícia Vasconcellos, do SBT News. Um integrante da administração americana teria comentado que apresentar-se dessa forma não era algo que Washington desejaria.

O relato surge em meio a conversas internas sobre a presença da família Bolsonaro nos Estados Unidos e os reflexos do assunto na relação com o Brasil, de acordo com a jornalista.

Ao ser instado pela mídia a comentar a carta de Flávio, Trump evitou se posicionar diretamente sobre a frase em que ele se declarou presidente e confirmou que o senador recebeu autorização para entrar no país.

Veja imagens de Flávio Bolsonaro com família fora do Brasil

O senador Flávio Bolsonaro (PL) chegou a Miami, nos Estados Unidos, na manhã desta quarta-feira (28). por Reprodução / NBC
Ele estava acompanhado da esposa, Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro, e das duas filhas, Carolina Figueira Bolsonaro e Luiza Figueira Bolsonaro. por Reprodução / NBC
Segundo dados do site de monitoramento de voos FlightAware, o jatinho particular, modelo Gulfstream G400, pousou por volta das 10h20, no horário de Brasília, no aeroporto executivo de Opa-locka, na região de Miami. por Reprodução / NBC
Voo passou pelo Equador, antes de ir para os EUA  por Reprodução / NBC
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O senador Flávio Bolsonaro (PL) chegou a Miami, nos Estados Unidos, na manhã desta quarta-feira (28). por Reprodução / NBC

“Bem, não vou comentar isso, mas sei que demos autorização para que ele entrasse no país, então vamos ver. Mas não vou me envolver”, afirmou o presidente americano.

Apesar de sinalizar que não pretende se envolver, Trump classificou a eleição brasileira como “muito estranha” e disse considerar injusto o tratamento dado ao senador e à família.

“E, como você sabe, não tomei partido na eleição, mas, quando vejo algo inadequado, eu me manifesto. Achei que ele e sua família foram tratados de maneira muito injusta”, declarou.

A expressão que chamou a atenção do governo americano constava na primeira versão de uma carta de três páginas distribuída na quarta-feira (28) a veículos brasileiros e estrangeiros, em diferentes idiomas. Minutos depois, o trecho foi alterado para “o líder do Brasil”.

Segundo a coluna, não há confirmação de que a mudança tenha ocorrido após questionamentos de aliados do senador.

No documento, Flávio afirmou que “não abandonou os brasileiros” e indicou que pretende fazer pronunciamentos regulares nos próximos dias, além de apresentar uma estratégia para mobilizar a oposição.

Os detalhes de seus planos nos Estados Unidos seriam tema de uma coletiva de imprensa prevista para esta quinta-feira (29), em Miami. O encontro, porém, foi cancelado na tarde de quarta, deixando sem esclarecimento as intenções do senador para os próximos dias e meses no país.

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