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Decreto autoriza ingresso de 350 militares argentinos para exercício combinado

Além de homens, está permitida a entrada de aeronaves, veículos, armamentos, munições, optrônicos no município de Rosário do Sul (RS)

  • Foto do(a) author(a) Estadão

  • Estadão

Publicado em 7 de outubro de 2026 às 08:58

Operação Formosa 2026 reúne Exército, Marinha e Aeronáutica em exercício militar
Operação Formosa 2026 reuniu, em setembro, Exército, Marinha e Aeronáutica em exercício militar, no estado de Goiás Crédito: Divulgação/Érico Alves e Wennerson Garcia/Ministério da Defesa

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva editou decreto que autoriza a entrada temporária de forças militares da Argentina no Brasil para exercício combinado no Rio Grande do Sul entre os dias 10 e 17 de outubro. O texto foi publicado no Diário Oficial da União (DOU).

O decreto prevê o ingresso de 350 militares argentinos - com aeronaves, veículos, armamentos, acessórios, munições, optrônicos, dispositivos ópticos e sensores e equipamentos de comando, controle e comunicação - no município de Rosário do Sul, para o do exercício de adestramento combinado Arandu.

Operação Formosa 2026 reúne Exército, Marinha e Aeronáutica em exercício militar

A Operação Formosa 2026 foi encerrada em 24 de setembro, no Campo de Instrução de Formosa, em Goiás, após reunir meios das três Forças Armadas por Divulgação/Érico Alves e Wennerson Garcia/Ministério da Defesa
Realizada desde 1988, a Operação Formosa tem como objetivo preparar militares para atuar de forma integrada em um mesmo ambiente operacional por Divulgação/Érico Alves e Wennerson Garcia/Ministério da Defesa
Cerca de 2.900 militares brasileiros participaram da edição de 2026, que também contou com tropas dos Estados Unidos, França e Paraguai por Divulgação/Érico Alves e Wennerson Garcia/Ministério da Defesa
Militares estrangeiros participaram da Operação Formosa 2026, enquanto representantes de outros países acompanharam as atividades como observadores por Divulgação/Érico Alves e Wennerson Garcia/Ministério da Defesa
O exercício envolveu 198 viaturas, 33 blindados, oito aeronaves e 18 drones empregados nas atividades de treinamento por Divulgação/Érico Alves e Wennerson Garcia/Ministério da Defesa
Pela primeira vez, a Operação Formosa teve uma Exposição de Defesa Expedicionária, realizada de 21 a 24 de setembro com 22 estandes da indústria de defesa por Divulgação/Érico Alves e Wennerson Garcia/Ministério da Defesa
Uma das atividades simulou o assalto a um posto de comando, após ações de reconhecimento com aeronaves remotamente pilotadas e atiradores de precisão por Divulgação/Érico Alves e Wennerson Garcia/Ministério da Defesa
As atividades treinaram procedimentos de comando e controle, logística, mobilidade, coordenação de fogos e apoio ao combate por Divulgação/Érico Alves e Wennerson Garcia/Ministério da Defesa
A edição de 2026 terminou em 24 de setembro, mas a preparação conjunta das Forças segue em outros exercícios que também passaram a integrar treinamentos tradicionalmente realizados separadamente por Divulgação/Érico Alves e Wennerson Garcia/Ministério da Defesa
O exercício também simulou o lançamento aéreo de suprimentos pelo KC-390 Millennium para apoiar tropas em operação por Divulgação/Érico Alves e Wennerson Garcia/Ministério da Defesa
Demonstração final reuniu veículos blindados, sistemas de artilharia, aeronaves e helicópteros das Forças Armadas em uma sequência de ações integradas por Divulgação/Érico Alves e Wennerson Garcia/Ministério da Defesa
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A Operação Formosa 2026 foi encerrada em 24 de setembro, no Campo de Instrução de Formosa, em Goiás, após reunir meios das três Forças Armadas por Divulgação/Érico Alves e Wennerson Garcia/Ministério da Defesa

Em setembro, cerca de 2.900 militares participaram da Operação Formosa 2026, encerrada dia 24, em Goiás. O exercício reuniu Exército, Marinha e Aeronáutica em simulações de combate que envolveram veículos blindados, aeronaves, drones e sistemas de artilharia, com foco na atuação integrada das Forças.

A operação também teve participação de militares dos Estados Unidos, França e Paraguai e de observadores estrangeiros.

Tags:

rio Grande do sul Argentina Exército Marinha Operação Militar Aeronáutica Defesa

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