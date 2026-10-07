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Decreto autoriza ingresso de 350 militares argentinos para exercício combinado

Além de homens, está permitida a entrada de aeronaves, veículos, armamentos, munições, optrônicos no município de Rosário do Sul (RS)

Estadão

Publicado em 7 de outubro de 2026 às 08:58

Operação Formosa 2026 reuniu, em setembro, Exército, Marinha e Aeronáutica em exercício militar, no estado de Goiás Crédito: Divulgação/Érico Alves e Wennerson Garcia/Ministério da Defesa

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva editou decreto que autoriza a entrada temporária de forças militares da Argentina no Brasil para exercício combinado no Rio Grande do Sul entre os dias 10 e 17 de outubro. O texto foi publicado no Diário Oficial da União (DOU).

O decreto prevê o ingresso de 350 militares argentinos - com aeronaves, veículos, armamentos, acessórios, munições, optrônicos, dispositivos ópticos e sensores e equipamentos de comando, controle e comunicação - no município de Rosário do Sul, para o do exercício de adestramento combinado Arandu.

Operação Formosa 2026 reúne Exército, Marinha e Aeronáutica em exercício militar 1 de 11

Em setembro, cerca de 2.900 militares participaram da Operação Formosa 2026, encerrada dia 24, em Goiás. O exercício reuniu Exército, Marinha e Aeronáutica em simulações de combate que envolveram veículos blindados, aeronaves, drones e sistemas de artilharia, com foco na atuação integrada das Forças.