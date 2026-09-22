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Defesa Civil emite alerta e confirma tsunami meteorológico no Brasil

Vídeos mostram avanço do mar sobre áreas do litoral de Santa Catarina

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 22 de setembro de 2026 às 07:21

Defesa Civil emite alerta e confirma tsunami no Brasil
Defesa Civil emite alerta e confirma tsunami no Brasil Crédito: Reprodução

A Defesa Civil de Santa Catarina confirmou a ocorrência de um tsunami meteorológico na segunda-feira (21). Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o mar avançando sobre áreas próximas às casas.

A elevação repentina do nível do mar provocou alagamentos, acúmulo de água e areia em vias, danos em edificações e o arrastamento de embarcações. O fenômeno atingiu áreas do litoral sul do estado, com registros em cidades como Jaguaruna, Imbituba e Laguna.

O que se sabe sobre tsunami meteorológico no Brasil?

O que aconteceu? A Defesa Civil de Santa Catarina confirmou a ocorrência de um tsunami meteorológico na segunda-feira (21). por Reprodução / Ventos do Sul
Onde ocorreu? O fenômeno atingiu áreas do litoral sul de Santa Catarina, com registros em Jaguaruna, Imbituba e Laguna. por Reprodução / Ventos do Sul
Quais foram os impactos? A elevação repentina do nível do mar provocou alagamentos, acúmulo de água e areia nas vias, danos em edificações e arrastamento de embarcações. por Reprodução / Ventos do Sul
O que é um tsunami meteorológico? É uma alteração rápida e expressiva do nível do mar provocada por condições atmosféricas, e não por terremotos ou deslocamentos no fundo do oceano. por Reprodução / Ventos do Sul
Como o fenômeno se forma? Alterações repentinas na pressão atmosférica e rajadas intensas podem provocar perturbações na superfície do mar. Em determinadas condições, essas oscilações se propagam pela água e elevam rapidamente o nível do mar ao atingir a costa. por Reprodução
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O que aconteceu? A Defesa Civil de Santa Catarina confirmou a ocorrência de um tsunami meteorológico na segunda-feira (21). por Reprodução / Ventos do Sul

O tsunami meteorológico é caracterizado por uma alteração rápida e expressiva do nível do mar provocada por condições atmosféricas. Apesar do nome, o fenômeno tem origem diferente dos tsunamis mais conhecidos, que estão principalmente associados a terremotos e deslocamentos no fundo do oceano.

Segundo informações meteorológicas, o fenômeno pode ocorrer quando há alterações significativas e repentinas na pressão atmosférica, acompanhadas de rajadas intensas de vento que provocam perturbações na superfície do mar.

Em determinadas condições, essas perturbações podem gerar oscilações que se propagam pela água e provocam uma rápida elevação do nível do mar ao atingir a costa.

O comportamento pode lembrar o de um tsunami de origem sísmica, com avanço repentino da água sobre a faixa costeira, mas o mecanismo responsável pela formação é atmosférico.

Para esta terça-feira (22), a previsão é de chuva mais concentrada no norte catarinense, enquanto uma massa de ar frio avança pela Região Sul. Na quarta-feira (23), o frio deve ganhar força, com possibilidade de geada na Serra Catarinense e em outras áreas mais elevadas do Sul do Brasil.

Tags:

Tsunami

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