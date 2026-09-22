Defesa Civil emite alerta e confirma tsunami meteorológico no Brasil

🌊 TSUNAMI METEOROLÓGICO | O avanço e o forte recuo do mar em Laguna-SC Um detalhe que achei muito interessante neste vídeo é observar o nível do mar antes, durante e depois da chegada da onda. No início das imagens, o mar aparenta estar em seu nível normal. Em seguida, é possível acompanhar a chegada da onda e o rápido avanço da água em direção à praia. Mas o que mais chama a atenção acontece depois: com o recuo da água, o nível do mar fica visivelmente mais baixo do que estava antes da chegada da onda, deixando uma extensa área exposta. Segundo relatos de moradores que presenciaram o fenômeno, o recuo foi tão intenso que chegou a revelar pedras dos costões que, segundo eles, sempre permanecem cobertas pela água. Na Prainha do Farol de Santa Marta, moradores também relataram o aparecimento temporário de uma faixa de areia contornando parte do costão após o forte recuo do mar. @Climaterra @Piter_Scheuer @metsul @Igor__Roik @MeteoredBR @NMJPwx @bbbrezenski @magali_paloschi @climatempo 📹 O vídeo completo permite acompanhar toda essa sequência e comparar o nível da água antes → durante → depois do fenômeno. 📍 Praia do Cardoso | Laguna-SC 🇧🇷 🕕 Manhã de 21/09/2026