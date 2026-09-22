Defesa Civil emite alerta e confirma tsunami meteorológico no Brasil

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Esther Morais
Publicado em 22 de setembro de 2026 às 07:21
A Defesa Civil de Santa Catarina confirmou a ocorrência de um tsunami meteorológico na segunda-feira (21). Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o mar avançando sobre áreas próximas às casas.
A elevação repentina do nível do mar provocou alagamentos, acúmulo de água e areia em vias, danos em edificações e o arrastamento de embarcações. O fenômeno atingiu áreas do litoral sul do estado, com registros em cidades como Jaguaruna, Imbituba e Laguna.
O que se sabe sobre tsunami meteorológico no Brasil?
O tsunami meteorológico é caracterizado por uma alteração rápida e expressiva do nível do mar provocada por condições atmosféricas. Apesar do nome, o fenômeno tem origem diferente dos tsunamis mais conhecidos, que estão principalmente associados a terremotos e deslocamentos no fundo do oceano.
Segundo informações meteorológicas, o fenômeno pode ocorrer quando há alterações significativas e repentinas na pressão atmosférica, acompanhadas de rajadas intensas de vento que provocam perturbações na superfície do mar.
Em determinadas condições, essas perturbações podem gerar oscilações que se propagam pela água e provocam uma rápida elevação do nível do mar ao atingir a costa.
O comportamento pode lembrar o de um tsunami de origem sísmica, com avanço repentino da água sobre a faixa costeira, mas o mecanismo responsável pela formação é atmosférico.
Para esta terça-feira (22), a previsão é de chuva mais concentrada no norte catarinense, enquanto uma massa de ar frio avança pela Região Sul. Na quarta-feira (23), o frio deve ganhar força, com possibilidade de geada na Serra Catarinense e em outras áreas mais elevadas do Sul do Brasil.