Defesa Civil orienta brasileiros a montar kit de emergência e causa pânico: 'Apocalipse'

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Esther Morais
Publicado em 8 de novembro de 2026 às 07:41
Uma publicação da Defesa Civil Nacional sobre a preparação de kits de emergência provocou repercussão nas redes sociais neste fim de semana. A orientação recomenda que famílias mantenham uma mochila com suprimentos básicos para até 72 horas em caso de desastres de grande proporção. O conteúdo, no entanto, gerou preocupação entre internautas, que associaram a recomendação a uma possível situação de crise.
Em um carrossel publicado nas redes, o órgão explicou que o socorro pode demorar a chegar a determinadas localidades durante grandes desastres, especialmente por causa das dificuldades de acesso. Entre os itens recomendados estão água potável, alimentos não perecíveis, materiais de primeiros socorros e utensílios básicos.
O que fazer durante o temporal?
A publicação também orientou a população a acompanhar os alertas e as recomendações específicas das defesas civis municipais e estaduais.
Nos comentários, diversos usuários demonstraram preocupação com a mensagem. “Máximo respeito pela Defesa Civil, mas essa postagem foi inadequada. Gerou desnecessariamente pânico e desconfiança. Parece um alerta típico de países em guerra sob ataque das tropas inimigas”, escreveu uma pessoa.
Outro internauta comentou: “É cansativo participar do apocalipse”.
Após a repercussão, o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), por meio da Defesa Civil Nacional, divulgou uma nota para esclarecer o objetivo da orientação. Segundo o órgão, a recomendação tem caráter exclusivamente preventivo e não está relacionada a qualquer alerta nacional ou previsão de interrupção generalizada dos serviços públicos ou do abastecimento.
A pasta também informou que orientações sobre autoproteção e preparação para emergências são divulgadas regularmente. O mesmo conteúdo sobre o kit já havia sido publicado nos dias 16 e 29 de março e 3 de abril, reforçando que se trata de uma ação permanente de prevenção.
Na nota, a Defesa Civil Nacional informou ainda que acompanha, em articulação com órgãos federais e defesas civis estaduais, a situação meteorológica na Região Sul. O monitoramento ocorre diante de um aviso vermelho emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), com previsão de tempestades, chuvas intensas, ventos fortes e possibilidade de granizo.
A população das áreas sob alerta deve acompanhar as informações das autoridades locais e seguir as orientações sobre deslocamentos, evacuação de áreas de risco e outras medidas de proteção.
A Defesa Civil Nacional utiliza diferentes canais para informar a população sobre situações de risco, incluindo SMS, WhatsApp, Telegram, TV por assinatura e Google Public Alerts.
Para receber alertas por SMS, basta enviar uma mensagem com o CEP para o número 40199. Pelo WhatsApp, o contato pode ser feito pelo número (61) 2034-4611.
Outro recurso é o Defesa Civil Alerta, que envia mensagens de texto e avisos sonoros diretamente para celulares compatíveis localizados em áreas de risco elevado. O sistema pode emitir notificações mesmo quando o aparelho está no modo silencioso e não exige cadastro prévio nem pacote de dados móveis. O serviço é gratuito e funciona em aparelhos compatíveis com Android e iOS, lançados a partir de 2020, conectados a redes 4G ou 5G.