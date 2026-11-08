MANUAL DE SOBREVIVÊNCIA

Defesa Civil orienta brasileiros a montar kit de emergência e causa pânico: 'Apocalipse'

Recomendação para situações de desastres prevê mochila com água potável, alimentos e itens de primeiros socorros

Esther Morais

Publicado em 8 de novembro de 2026 às 07:41

Defesa Civil orienta brasileiros a montar kit de emergência e causa pânico: 'Apocalipse' Crédito: Divulgação

Uma publicação da Defesa Civil Nacional sobre a preparação de kits de emergência provocou repercussão nas redes sociais neste fim de semana. A orientação recomenda que famílias mantenham uma mochila com suprimentos básicos para até 72 horas em caso de desastres de grande proporção. O conteúdo, no entanto, gerou preocupação entre internautas, que associaram a recomendação a uma possível situação de crise.

Em um carrossel publicado nas redes, o órgão explicou que o socorro pode demorar a chegar a determinadas localidades durante grandes desastres, especialmente por causa das dificuldades de acesso. Entre os itens recomendados estão água potável, alimentos não perecíveis, materiais de primeiros socorros e utensílios básicos.

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A publicação também orientou a população a acompanhar os alertas e as recomendações específicas das defesas civis municipais e estaduais.

Nos comentários, diversos usuários demonstraram preocupação com a mensagem. “Máximo respeito pela Defesa Civil, mas essa postagem foi inadequada. Gerou desnecessariamente pânico e desconfiança. Parece um alerta típico de países em guerra sob ataque das tropas inimigas”, escreveu uma pessoa.

Outro internauta comentou: “É cansativo participar do apocalipse”.

Defesa Civil esclarece recomendação

Após a repercussão, o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), por meio da Defesa Civil Nacional, divulgou uma nota para esclarecer o objetivo da orientação. Segundo o órgão, a recomendação tem caráter exclusivamente preventivo e não está relacionada a qualquer alerta nacional ou previsão de interrupção generalizada dos serviços públicos ou do abastecimento.

A pasta também informou que orientações sobre autoproteção e preparação para emergências são divulgadas regularmente. O mesmo conteúdo sobre o kit já havia sido publicado nos dias 16 e 29 de março e 3 de abril, reforçando que se trata de uma ação permanente de prevenção.

Na nota, a Defesa Civil Nacional informou ainda que acompanha, em articulação com órgãos federais e defesas civis estaduais, a situação meteorológica na Região Sul. O monitoramento ocorre diante de um aviso vermelho emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), com previsão de tempestades, chuvas intensas, ventos fortes e possibilidade de granizo.

A população das áreas sob alerta deve acompanhar as informações das autoridades locais e seguir as orientações sobre deslocamentos, evacuação de áreas de risco e outras medidas de proteção.

A Defesa Civil Nacional utiliza diferentes canais para informar a população sobre situações de risco, incluindo SMS, WhatsApp, Telegram, TV por assinatura e Google Public Alerts.

Para receber alertas por SMS, basta enviar uma mensagem com o CEP para o número 40199. Pelo WhatsApp, o contato pode ser feito pelo número (61) 2034-4611.