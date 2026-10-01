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Defesa de Bolsonaro pede nova anulação de condenação no STF; Nunes Marques é relator

Advogados alegam que a manutenção da condenação de 'representa grave injustiça'

  • Foto do(a) author(a) Estadão

  • Estadão

Publicado em 1 de outubro de 2026 às 17:44

Jair Bolsonaro
Jair Bolsonaro Crédito: VINÍCIUS SCHMIDT/METRÓPOLES @vinicius.foto

A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) entrou com uma nova revisão criminal no Supremo Tribunal Federal (STF) para pedir a anulação da condenação dele por tentativa de golpe de Estado. Os advogados sustentam que não tiveram acesso à íntegra das provas desde o início e citaram diferenças no tratamento dos dados em relação ao que ocorreu com o celular do banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master.

O pedido foi distribuído ao ministro Kassio Nunes Marques, que já relata outra revisão criminal movida por Bolsonaro.

Os advogados argumentam que a nova revisão se justifica porque há "fatos novos, prova nova e a demonstração cabal de que a manutenção da condenação de Jair Bolsonaro representa grave injustiça".

Jair Bolsonaro

Bolsonaro ao lado de advogado por Antonio Augusto/STF
Bolsonaro segura Constituição de 1988 antes de interrogatório por Antonio Augusto/STF
Jair Bolsonaro por Ton Molina/STF
Jair Bolsonaro por Gustavo Moreno/STF
Jair Bolsonaro por Ton Molina/STF
Bolsonaro por Ton Molina/STF
Jair Bolsonaro por Vinícius Schmidt/ METRÓPOLES
O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) por Kebec Nogueira/ Metrópoles
Jair Bolsonaro foi intimado na quarta-feira (23) por Reprodução
Jair Bolsonaro por Divulgação
Ex-presidente Jair Bolsonaro divulgou vídeo em que fala sobre seu estado de saúde por Reprodução
Jair Bolsonaro por Reprodução
Bolsonaro em ato que aconteceu na Avenida Paulista por Reprodução
Bolsonaro e aliados durante julgamento do STF por Gustavo Moreno/STF
Bolsonaro criticou Moraes e voltou a por Wilton Junior/Estadão Conteúdo
Jair Bolsonaro por Antonio Augusto/STF
Bolsonaro por Reprodução
Jair Bolsonaro por Reprodução
Ex-presidente Jair Bolsonaro por Isac Nóbrega/PR
Ex-presidente Jair Bolsonaro por Carolina Antunes/PR
Ex-presidente Jair Bolsonaro por Alan Santos/PR
Ex-presidente Jair Bolsonaro por Alan Santos/PR
Ex-presidente Jair Bolsonaro por Alan Santos/PR
Ex-presidente Jair Bolsonaro por Alan Santos/PR
Ex-presidente Jair Bolsonaro por Alan Santos/PR
Ex-presidente Jair Bolsonaro por Alan Santos/PR
Ex-presidente Jair Bolsonaro por Alan Santos/PR
Ex-presidente Jair Bolsonaro por Isac Nóbrega/PR
Ex-presidente Jair Bolsonaro por Marcos Corrêa/PR
Ex-presidente Jair Bolsonaro por Isac Nóbrega/PR
Perfume de Bolsonaro por Divulgação
Jair Bolsonaro por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Bolsonaro por Valter Campanato/Agência Brasil
Jair Bolsonaro por Valter Campanato/Agência Brasil
Ex-presidente da República, Jair Bolsonaro por Evaristo SA/AFP
Jair Bolsonaro por Agência Brasil
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Bolsonaro ao lado de advogado por Antonio Augusto/STF

Na petição, a defesa apresentou um parecer técnico que analisou cerca de 2 terabytes (de cerca de 70 terabytes ao todo) em provas reunidas no processo sobre a tentativa de golpe de Estado Segundo o parecer, há falhas estruturais e possíveis quebras na cadeia de custódia dos dispositivos eletrônicos apreendidos.

Além disso, os advogados alegam violação ao cerceamento de defesa e sustentam que a instrução processual ocorreu sem tempo adequado para examinar todas as provas.

A defesa comparou a situação com o tratamento dado aos dados do celular do banqueiro Daniel Vorcaro, investigado em ação no Supremo sobre fraudes no Banco Master. Os ministros Gilmar Mendes, Cristiano Zanin e Alexandre de Moraes solicitaram a íntegra dos dados no celular do banqueiro e a Polícia Federal (PF) enviou o material aos gabinetes.

"Agora, e em contraste, em um procedimento que sequer inquérito é, os Ministros solicitaram a íntegra da mídia", dizem os advogados. Eles ainda citaram um argumento de Moraes, relator da ação penal sobre Bolsonaro, que afirmou que um relatório sobre as provas apreendidas não é o mesmo do que o material bruto. "Dentro de um acervo de milhares de mensagens, o analista destaca aquelas que considera relevantes", disse Moraes, segundo a citação.

"A vedação à iniciativa investigativa do julgador e a necessidade de acesso e de tempo para o exame efetivo da prova foram invocadas pelo próprio Relator da ação penal. Cabe confrontar essas manifestações com os atos praticados nas investigações que subsidiaram a acusação e com as respostas dadas aos sucessivos pedidos defensivos de acesso e prazo", sustenta a defesa de Bolsonaro.

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Tags:

Jair Bolsonaro Stf Justiça

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