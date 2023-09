Delação de Cid diz que Bolsonaro procurou militares sobre plano de golpe, afirma jornal

Em depoimento que compõe delação premiada, o ex-ajudante de ordens Mauro Cid apontou que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) recebeu uma minuta para convocar novas eleições e prender adversários. A fala do tenente-coronel ainda aponta que Bolsonaro consultou membros do Exército brasileiro sobre o plano apresentado.



Mauro Cid aponta que Bolsonaro recebeu plano de golpe e levou aos militares



Segundo informações recebidas com exclusividade pela coluna de Aguirre Talento no portal Uol, não só Jair Bolsonaro recebeu um plano de golpe das mãos do assessor Filipe Martins, como também levou a minuta até o Exército.